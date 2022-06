Volta ao mundo gastronômica: visite 15 países sem sair de Fortaleza

Em um mundo globalizado conhecer novas culturas se tornou quase que natural. É tanto que as culinárias italiana e japonesa já foram incorporadas ao nosso paladar, inclusive até com toques cearenses com o sushi de rapadura, por exemplo.

Nos últimos anos, as experiências têm se ampliado e, hoje, já é possível dar uma volta saborosa ao mundo sem sequer sair de Fortaleza. Há restaurantes de gastronomia havaiana, alemã, peruana e até guineense. Confira abaixo algumas opções:

1. França

Sob o comando da chef francesa Marie Anne Bauer, o Le Marché é um bistrô de gastronomia da França com diversos insumos típicos do país, como escargots e frutos do mar. Localizado no Mercado dos Pinhões, o estabelecimento promove ainda as Quartas Musicais com diferentes nomes da cena local toda semana.

Legenda: Escargots na manteiga de ervas servidos pelo Le Marché Foto: Reprodução/Instagram

Entre os pratos típicos disponíveis, estão as entradas, como escargots na manteiga de ervas; os pratos principais, como camarão gratinado ao queijo gruyêre com risoto de alho poró. Há ainda as sobremesas, profiterolles ao chocolate com sorvete de baunilha e crumble de castanhas de caju com sorvete de gengibre.

Legenda: Camarão gratinado ao queijo gruyêre com risoto de alho poró servido pelo Le Marché Foto: Reprodução/Instagram

2. Mediterrâneo

Para quem deseja conhecer a culinária greco mediterrânea, uma opção em Fortaleza é o Zói Restaurante, localizado no complexo Colosso Fortaleza. Os pratos têm assinatura do chef Ivan Prado e trazem ainda um toque da gastronomia cearense.

Legenda: Baby beef com skordalia servido pelo Zoi Restaurante Foto: Reprodução/Instagram

No menu, há opções de pratos crus, como o Steak tartar de cordeiro com creme gema com açafrão e iogurte de hortelã. Já entre os pratos principais, baby beef com skordalia, feito à base de batata e cebola. De sobremesa, uma opção é o sorvete de manjericão com coulis de morango e crocante de amêndoas.

Legenda: Sorvete de manjericão com coulis de morango e crocante de amêndoas servido pelo Zoi Restaurante Foto: Reprodução/Instagram

3. Líbano

Regada a temperos, especiarias e bastante variedade, a culinária libanesa também está presente na Capital cearense. No Baytna Restaurante, o menu traz desde entradas cruas a sobremesas típicas. O ambiente resgata ainda uma arquitetura moderna do Oriente Médio ampliando a experiência. Os pratos são assinados pelo chef libanês Jean Chedid.

Uma opção é a ‘Sequência Libanesa’, composta por diversos pratos à vontade feitos com ingredientes trazidos do Líbano. O valor por pessoa, de segunda a quinta-feira, é R$ 89, e, de sexta-feira a domingo, é R$ 99. Há ainda a opção vegana da sequência.

Legenda: No Baytna, é possível escolher a Sequência Libanesa Foto: Reprodução/Instagram

Esses valores incluem as opções: homus, baba ghanouj, coalhada seca, tabuleh, kibe frito, rolinhos de queijo, falafel, batata apimentada, shish taouk, kafta e pão árabe.

Legenda: Cookie Touti servido pelo Baytna Restaurante Foto: Reprodução/Instagram

4. Peru

Para visitar o Peru sem sair de Fortaleza, uma opção é o Restaurante Lima 21 que promove uma verdadeira experiência peruana dos pratos a decoração temática, trazendo ainda uma lojinha de artesanato. Às sextas-feiras, o estabelecimento oferece a Sexta Latina com músicas típicas e, aos sábados, um mix com a cultura argentina com show de tango.

Legenda: Lomo Saltado servido Restaurante Lima 21 Foto: Reprodução/Instagram

Entre as opções de entrada oferecidas está o trio de ceviches. Para os pratos principais, há lomo saltado, prato de lombo marinado. De sobremesa, a opção fica por conta do suspiro limeño, de bebida típica, o pisco sour, drink famoso do Peru, feito à base de pisco, xarope de gengibre, clara de ovo e limão.

Legenda: Trio de ceviches servido pelo Restaurante Lima 21 Foto: Reprodução/Instagram

5. Alemanha

O restaurante O Alemão, localizado, no Meireles, traz pratos típicos da Alemanha à Fortaleza. Os diferentes ambientes do local levam os nomes de cidades do país, como Frankfurt e Berlim.

Legenda: Schweinshaxe, joelho de porco, servido pelo O Alemão Foto: Reprodução/Instagram

No menu, uma das especialidades da casa é o schweinshaxe (joelho de porco), schnitzel (bife de vitela à milanesa), costela de porco, batata rösti recheada com bacon e linguiças alemãs. Há ainda os autênticos chopps alemãos para acompanhar.

Legenda: Linguiças alemãs acompanhada de chopp artesanal do O Alemão Foto: Reprodução/Instagram

6. Venezuela

Em um trailer localizado na Maraponga, é possível conhecer o sabor da Venezuela. O carro chefe do Sr Tequeño são os famosos rolinhos de massa semi-folhada fritos. Apesar de no país serem tradicionalmente recheados com queijo, aqui no Brasil os tequenõs ganham novos sabores e podem doces ou salgados.

Legenda: Tumbarancho servido pelo Sr Tequeño Foto: Reprodução/Instagram

Além dos tequeños, há também os tumbarancho, recheada com frango ou carne, e os patacon, que levam também banana frita.

Legenda: Tequeños doces servidos pelo Sr Tequeño Foto: Reprodução/Instagram

7. Havaí

A comida havaiana já caiu no gosto do fortalezense. Os famosos pokes, que mesclam frutos do mar com frutas frescas, podem ser encontrados no Mahalo Poke. Servidos em um bowl, é possível customizar o poke com os ingredientes preferidos.

Legenda: Poke havaiano servido pelo Mahalo Poke Foto: Reprodução/Instagram

No menu, há ainda os Mahi Katsu, rolinhos de salmão empanados, sushis havaianos, musubi, alimento popular no Havaí semelhante ao temaki japonês.

Legenda: Mahi Katsu servido pelo Mahalo Poke Foto: Reprodução/Instagram

8. Portugal

Comandado por uma brasileira e um português, a Tasquinha Portuguesa oferece cafés, itens de padaria, confeitaria, bar e petiscaria típicos de Portugal. A decoração resgata a ambientação com louças e detalhes portugueses.

Legenda: Pastel de nata servido pelo Tasquinha Portuguesa Foto: Reprodução/Instagram

A famosa francesinha e o tosta são algumas das opções encontradas na casa. De doces típicos, há o pastel de nata, o travesseiro, bola de Berlim, tarte de morango, brisa do Liz e outras.

Legenda: Bola de Berlim servida pelo Tasquinha Portuguesa Foto: Reprodução/Instagram

9. México

A volta ao mundo por Fortaleza inclui ainda uma parada no México. No Los Mex, além da culinária típica, a decoração remonta ao estilo mexicano e é possível tirar fotos com os famosos sombreiros promovendo um mergulho na cultura.

Legenda: Burritos servidos pelo Los Mex Foto: Reprodução/Instagram

As opções de entrada incluem totopos e alitas picantes, há ainda, no cardápio, fajitas, quesadillas, nachos e burritos. Para finalizar, as sobremesas, churros, creppas e nachostella.

Legenda: Fajitas servidas pelo Los Mex Foto: Reprodução/Instagram

10. Inglaterra

A capital tem também um ‘pézinho’ na Inglaterra. Além do cardápio composto por itens típicos da culinária britânica, o Sir Fisher – Fish and chip traz uma vista exuberante na orla da Praia de Iracema.

Alguns pratos trazem nomes que remetem ao país, como o ‘London fish n’chips’ (peixe crocante com fritas), ‘Big Ben fries’ (batata frita com cheddar e bacon), ‘Newcastle’ (camarão crocante com fritas), e ‘Edimburger’ (hamburguer com bacon).

11. Grécia

Com foco na culinária grega, o Olimpo Restaurante traz à Fortaleza pratos assinados pelos chefs descendentes de gregos Saulo e Dimitrius Donsouzis. No menu, saladas, tortas, carnes, massas, frutos do mar e sobremesas.

Legenda: Papou dimitrakis, petiscos diversos, servido pelo Olimpo Restaurante Foto: Reprodução/Instagram

Para entrada, há opção de papou dimitrakis (diversos aperitivos típicos), falafel, salada grega. Entre as carnes, há o cordeiro a didimotheyco, além do souvlaki, um pão pita artesanal recheado.

Legenda: Souvlaki servido pelo Olimpo Restaurante Foto: Reprodução/Instagram

12. Tailândia

Bastante variada, a culinária tailandesa promove uma mistura de sabores e aromas com a influência de gastronomias chinesa, vietnamita e até portuguesa. Em Fortaleza, é possível ter a experiência no Momothai, disponível para entrega.

Legenda: Fried rice servido pelo Momothai Food Foto: Reprodução/Instagram

As opções disponíveis incluem o famoso Pad Thai, prato de macarrão de arroz frito, e Fried Rice (arroz frito). Para ambos, é possível escolher o sabor, que pode ser de frango, carne, camarão ou salmão.

Legenda: Pad thai servido pelo Momothai Food Foto: Reprodução/Instagram

13. Coreia do Sul

Outra opção de culinária asiática é o K-pop & Food, que serve pratos típicos da Coreia do Sul. No restaurante, é possível experimentar alguns pratos como mandu, bibimbap, prato que leva arroz branco com verduras, ovo frito e carne, e ganjang bibim guksu, macarrão de trigo fininho no molho shoyu com toque de gergelim.

Legenda: Ganjang bibim guksu servido pelo K-pop n'Food Foto: Reprodução/Instagram

Para quem quer experimentar ao máximo, pode optar pela Experiência Coreana, que inclui entradas, pratos principais, acompanhamentos e sobremesa. A modalidade é servida de segunda a quarta-feira e custa R$ 79,99 por pessoa.

Legenda: Mandu servido K-pop n'Food Foto: Reprodução/Instagram

14. Índia

Com pratos baseados na culinária indiana, o Mandir é uma possibilidade também de restaurante vegano e vegetariano. A decoração do estabelecimento, localizado no Benfica, ainda traz itens que remetem à cultura da Índia.

Legenda: Ganesha balls servidas pelo Mandir Restaurante Foto: Reprodução/Instagram

O cardápio traz opções de entrada, como a Ganesha Ball, feita com massa de legumes variados, já de pratos principais tem o strogonoff Hanumam com grão de bico, cogumelos funghi e chanpinhom e o Gajar Kofta, almôndegas de repolho e ervas frescas, ao molho de cenoura.

Legenda: Gajar Kofta servido pelo Mandir Restaurante Foto: Reprodução/Instagram

15. Guiné-Bissau

O roteiro da volta ao mundo inclui também a Guiné-Bissau. No Bar dos Africanos, além de setlist de músicas de ritmos africanas, como kizomba, o cardápio traz comidinhas típicas e até cachaça guineense.

Legenda: Caldo de mancarra servido pelo Bar dos Africanos Foto: Reprodução/Instagram

Entre os pratos típicos servidos, estão a cafriela, frango assado com molho guineense, sigá, feito com quiabo e carne, arroz branco e pimenta, além de caldo de mancarra, feito com pasta de amendoim acompanhado de carne ou frango.

Legenda: Cafriela servida pelo Bar dos Africanos Foto: Reprodução/Instagram