DesiRée Beck, estrela de Drag Race Brasil, se apresenta pela primeira vez em Fortaleza

Uma das estrelas da segunda temporada de Drag Race Brasil, em exibição desde o último dia 10 de julho no WOW Presents Plus, chega a Fortaleza neste sábado (2) para um show inédito. Destaque na versão brasileira do famoso reality, a drag queen baiana DesiRée Beck se apresenta na Budega do Raul, na Cidade dos Funcionários, e promete trazer números com “muito drama e humor” para o público cearense.

A artista será a atração principal da festa “Come to the Queens”, que contará também com performances das artistas cearenses Alpha Killer, Deydianne Piaf, Mizzayra Alonzo, Dafny Williams e Naara Vuitton. O som fica por conta dos DJs Cleytinho, Thigas e Femo. O evento é realizado pela Killer Produções, que tem movimentado a cena drag em Fortaleza com eventos como o Drag Dinner Ceará.

Em entrevista por telefone ao Verso, em meio à correria de uma série de apresentações no Nordeste, a artista contou como foi a experiência de participar do reality que acompanha há anos, a relação com Raimundinha e o humor cearense e o que o público da Capital pode esperar da apresentação neste fim de semana.

Do interior da Bahia para o mundo

Legenda: Look da artista no desafio 'Lendas Brasileiras', do último episódio Foto: Divulgação

No dia em que DesiRée foi anunciada como uma das participantes da nova temporada de Drag Race Brasil, uma das dezenas de versões internacionais do reality drag RuPaul’s Drag Race, o público cativo que já a acompanhava tomou as redes sociais com comemorações e memes.

Natural de Irecê, interior da Bahia, e drag queen atua na cena de Salvador há uma década, mas se tornou nacionalmente conhecida por seu trabalho no YouTube, como a competição TNT Drag, veiculada no canal da artista, e os vídeos sobre a franquia de RuPaul.

Declaradamente apaixonada pelo reality, desta vez seria ela a participar da competição que busca eleger a próxima “drag superstar” do País.

No programa, que chegou ao quarto episódio na última quinta-feira (31), a artista tem se destacado – nem sempre pelos melhores desempenhos nas provas, mas principalmente pelos emocionantes altos e baixos, da briga com a participante Melina Blley à dublagem de “Brasil”, na voz de Gal Costa, que a salvou da eliminação junto à participante Mellody Queen.

Fora das telas, DesiRée conta que tem enfrentado uma rotina caótica, “muito parecida com o programa”, mas com muito entusiasmo. Mesmo já tendo participado de um reality drag antes – “Caravana das Drags”, do Prime Video, exibido em 2023 –, ela conta que nunca se deparou com um público tão grande, na internet e fora dela.

“Mesmo que já me conhecessem atrás do Caravana, parece que rolou uma renovação. Muita gente querendo conhecer novamente meu trabalho, muita gente querendo saber se eu sou feia pessoalmente”, brinca.

“Eu gosto bastante dessa movimentação, eu gosto muito de como as coisas estão se encaminhando. Então, tem sido um momento muito divertido. Fui para Curitiba na mesma semana [da estreia], fui para São Paulo e retornei para Petrolina, Salvador. O Brasil tem sido muito aberto pra mim”, celebra.

Conexão com o Ceará: “Obcecada pela Raimundinha”

Legenda: Performer se tornou conhecida pela participação em concursos e pelo trabalho no YouTube Foto: Divulgação

Foi em 2015, assistindo a oitava temporada de RuPaul’s Drag Race, que o baiano Michael Batista decidiu que criaria a personagem DesiRée Beck. Mas ainda na infância, o artista se deparou com uma personagem que, de certo modo, o influenciaria por toda a vida: Raimundinha, interpretada pelo humorista cearense Paulo Diógenes.

“Eu sempre tive uma conexão muito forte com Fortaleza, porque da minha infância até a minha adolescência, eu era muito viciada na TV Diário. Eu era louca pelo Garras da Patrulha e também pela Raimundinha, todas essas personagens do humor”, conta DesiRée.

“Não sei se elas se diziam ‘drags’, mas desde a minha infância, mesmo antes do contato com Drag Race, eu já consumia bastante [essa arte] por conta da TV Diário, dos programas, e eu era muito, muito obcecada pela Raimundinha”, destaca. “É uma referência pra mim. Eu sou muito sem medo do ridículo, gosto muito da palhaçada, da caricatice. Foi a sementinha que ela colocou”, completa.

Apesar do interesse pela cultura cearense, DesiRée nunca teve a oportunidade de se apresentar por aqui; passou rapidamente pela Cidade durante as gravações de Caravana das Drags, mas pouco teve contato com o público. A apresentação deste sábado (2), composta por dois números, um mais “dramático” e um de humor, será a primeira vez.

“Eu tô nervosa, porque vai ter meet & greet, vai ter fãs querendo me conhecer, e isso pra mim é muito surreal. É uma coisa que eu ainda não consigo normalizar – e ainda bem que não, porque me dá muita felicidade”, ri. “Porque a gente vê o programa, a gente vê o que a internet fala, mas é pessoalmente que a gente recebe o verdadeiro retorno. Então, eu já tô ansiosa demais, demais, demais pra Fortaleza”, afirma.

“Tô levando drama e tô levando humor, porque Fortaleza pede humor. Vou levar minha essência. O que as pessoas veem no programa, elas vão ver pessoalmente”, conclui.

Vida de ‘RuGirl’

Legenda: Artista está em turnê pelo País Foto: Divulgação

Sem perder a empolgação pela franquia e colhendo frutos da boa repercussão da nova temporada nas redes sociais, DesiRée deve seguir com agenda movimentada durante todo semestre. Além das watch parties do programa, veiculado nas noites de quintas-feira, ela tem shows agendados em diversos lugares do País, entre apresentações solo e duetos com a também drag queen e performer Frimes, e tem investido em um novo programa no YouTube, o “Arde, mas Passa”.

“É uma forma de sair um pouco da bolha, né? De, com essa visibilidade que o Drag Race tá me dando, aproveitar para expandir mais ainda o público para a internet e também para os shows, viajar o Brasil, que é o que a gente quer. A gente quer cada vez mais se conectar com as pessoas.”

A artista destaca que ainda não sabe se a participação no reality renderá ou não esperada coroa e o prêmio final, de R$ 150 mil, mas muito já foi conquistado. “Eu trabalho 100% com drag e é um mundo que eu amo, um trabalho que eu realmente amo. Eu acordo pensando nele, durmo pensando nele. Estar participando do programa não é um ponto final, é uma continuidade, mas é um fechamento de um ciclo, sabe?”, explica.

“Eu idealizei, esmerei e cheguei exatamente lá. E é muito legal que eu saia do programa, concluindo a gravação amando mais o programa do que quando eu entrei”, comenta. “Mas se eu ganhar ou se eu não ganhar, tudo que estou conseguindo realizar ali dentro já é uma grande realização. É o que eu sempre sonhei”.

Serviço

Festa "Come to the Queens", com DesiRée Beck

Quando: Sábado, 2 de agosto, a partir das 19h

Onde: Budega do Raul (R. Antônio de Castro, 530 - Cidade dos Funcionários)

Ingressos: R$ 30 (ingresso) e R$ 70 (ingresso + meet & greet) | Vendas no Outgo

Mais informações: @killerproducoes e @desireebeck_