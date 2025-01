Xuxa passa por cirurgia em hospital de São Paulo

A apresentadora Xuxa passou por uma cirurgia no joelho, nessa terça-feira (21), no hospital Vila Nova Star, em São Paulo. Conforme a assessora da apresentadora, o procedimento, chamado de artroscopia no joelho, já estava agendado.

“Já estava agendada essa cirurgia no joelho. A Xuxa tem treinado todos os dias, ela está super no auge da atividade física, e temos uma turnê grande no segundo semestre. Então, a Xuxa achou melhor fazer logo essa cirurgia para estar 100% até lá”, disse ela, referindo-se à turnê “A Última Nave”, que irá percorrer o Brasil para celebrar os 40 anos de carreira da artista.

Segundo o hospital, o procedimento médico durou 20 minutos. Xuxa já se encontra bem, caminha e está se alimentando normalmente. A previsão é que a alta aconteça nesta quarta-feira (22).

O tempo de recuperação de uma artroscopia no joelho pode variar de uma a duas semanas, com volta aos exercícios em até 12 semanas.

