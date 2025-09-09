Diário do Nordeste
Whindersson Nunes revela por que decidiu terminar casamento com Luísa Sonza

Durante entrevista, humorista ainda relembrou boatos envolvendo a ex-companheira e Vitão

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 12:55)
Zoeira
Whindersson Nunes falou abertamente sobre o fim do casamento com Luísa Sonza,
Legenda: Whindersson Nunes falou abertamente sobre o fim do casamento com Luísa Sonza,
Foto: Reprodução/YouTube

O humorista Whindersson Nunes voltou a falar sobre o fim do casamento de dois anos com Luísa Sonza. O artista explicou que a decisão de encerrar a relação partiu dele, já que ambos já não viviam mais como casal.

“Pareciam dois primos conversando em casa. A gente demorava a se encontrar, foi ficando sem graça. Eu também vi que o jeito que ela estava tratando a carreira, eu estava dando uma travada. Ela queria fazer mais coisas”, contou o humorista durante participação no programa De Frente com Blogueirinha dessa segunda-feira (8).

Segundo ele, a separação foi tranquila, mas a repercussão gerou turbulências. “Não foi difícil. A confusão foi depois, com as pessoas, mas a gente terminou tranquilo”, afirmou.

Whindersson também comentou os rumores de traição que circularam na época, envolvendo Luísa e o cantor Vitão. “Eu perguntei para ela se ela gostava dele antes de terminar comigo. Ela falou que não, que estava de boa, que era só trabalhar mesmo e tudo mais. Foi essa a resposta”, relatou.

Além do casamento com Luísa, o humorista falou sobre o relacionamento com Maria Lina, com quem viveu um noivado de cerca de um ano. Os dois enfrentaram juntos a perda do filho, João Miguel, que nasceu prematuro em 2021 e viveu apenas 30 horas.

“Eu tenho esse carinho, que voltaria sim. Hipoteticamente. Não que eu tenha vontade, gente. Eu conheço as pessoas com quem sou muito apaixonadinho. Mas eu não namoro só porque sou apaixonadinho, e sim porque tenho memórias boas com a Maria… coisas boas”, disse. Ele destacou que o vínculo permanece por conta da experiência compartilhada. 

Compulsividade e superdotação

Na entrevista, o comediante também abordou questões pessoais envolvendo compulsividade com álcool e traços de superdotação. “Antes eu pensava que eu era maluco, doido, que não tinha jeito para mim. Agora sei que vem de algum lugar. Como a minha compulsividade. Eu começo a beber e não consigo parar. É da minha superdotação, entendeu?”.

Ele relatou uma situação recente em que precisou se controlar: “A menina veio falar para mim: ‘Olha, fica uma bebida lá. O que você quer?’… na minha cabeça era whisky. E aí ela disse: ‘Tem água, tem energético, tem refrigerante’. Aí eu disse: ‘Água’. E aí eu tenho que segurar". 

Whindersson ainda comentou a última internação: “Foi por conta própria, eu estava com muitos problemas mesmo de vício, de tudo”, contou.

