Personagens de 'Vale Tudo' usam looks de marca cearense

O casamento de Odete Roitman (Debora Bloch) e César Ribeiro (Cauã Reymond) foi ao ar nessa segunda-feira (8), no remake de "Vale Tudo". O evento foi cheio de polêmicas, inclusive com um exposed de Fátima (Bella Campos), que denunciou o noivo como responsável pelo roubo de um quadro de Heleninha (Paolla Oliveira).

Apesar das confusões, a cerimônia também foi marcada pelo estilo e pela elegância dos personagens. Celina (Malu Galli) e Heleninha, inclusive, usaram vestidos assinados pela marca cearense Marina Bitu. A escolha das peças foi feita pela figurinista da trama, Marie Salles.

Celina vestiu o modelo Colombia, em tom de rosa com plumas, que voltou ao estoque da marca após a aparição na novela. Já Heleninha apareceu com o vestido Alga, na cor marrom.

Legenda: Paolla Oliveira usou vestido da cearense Marina Bitu Foto: Globo/ Estevam Avellar

Marina Bitu

Recentemente, a marca Marina Bitu foi uma das grifes brasileiras selecionadas para participar de evento em Paris, representando a indústria nacional sob uma perspectiva feminina. A label, criada em 2017 pelas empresárias Marina Bitu e Cecília Baima, aposta no slow fashion a partir de técnicas artesanais, muitas delas originárias do Ceará.

Atualmente, a Marina Bitu está presente em diversas multimarcas, como a Pinga, em São Paulo, além de pontos de venda em Trancoso e Fortaleza, e também em destinos internacionais, como Uruguai, Itália e Emirados Árabes.