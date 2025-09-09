Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Personagens de 'Vale Tudo' usam looks de marca cearense

Celina e Heleninha usaram vestidos da grife Marina Bitu na cena do casamento de Odete Roitman

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Paolla Oliveira usou um vestido de marca cearense em
Legenda: Heleninha (Paolla Oliveira) usou um vestido de marca cearense durante o casamento de Odete Roitman
Foto: Globo/ Estevam Avellar

O casamento de Odete Roitman (Debora Bloch) e César Ribeiro (Cauã Reymond) foi ao ar nessa segunda-feira (8), no remake de "Vale Tudo". O evento foi cheio de polêmicas, inclusive com um exposed de Fátima (Bella Campos), que denunciou o noivo como responsável pelo roubo de um quadro de Heleninha (Paolla Oliveira).

Apesar das confusões, a cerimônia também foi marcada pelo estilo e pela elegância dos personagens. Celina (Malu Galli) e Heleninha, inclusive, usaram vestidos assinados pela marca cearense Marina Bitu. A escolha das peças foi feita pela figurinista da trama, Marie Salles.

Celina vestiu o modelo Colombia, em tom de rosa com plumas, que voltou ao estoque da marca após a aparição na novela. Já Heleninha apareceu com o vestido Alga, na cor marrom.

Heleninha (Paolla Oliveira) e Renato (João Vicente de Castro) durante casamento de odete roitman
Legenda: Paolla Oliveira usou vestido da cearense Marina Bitu
Foto: Globo/ Estevam Avellar

Veja também

teaser image
Zoeira

Silva causa polêmica em show ao xingar Virginia Fonseca

Marina Bitu

Recentemente, a marca Marina Bitu foi uma das grifes brasileiras selecionadas para participar de evento em Paris, representando a indústria nacional sob uma perspectiva feminina. A label, criada em 2017 pelas empresárias Marina Bitu e Cecília Baima, aposta no slow fashion a partir de técnicas artesanais, muitas delas originárias do Ceará.

Atualmente, a Marina Bitu está presente em diversas multimarcas, como a Pinga, em São Paulo, além de pontos de venda em Trancoso e Fortaleza, e também em destinos internacionais, como Uruguai, Itália e Emirados Árabes.

Assuntos Relacionados
Paolla Oliveira usou um vestido de marca cearense em
Zoeira

Personagens de 'Vale Tudo' usam looks de marca cearense

Celina e Heleninha usaram vestidos da grife Marina Bitu na cena do casamento de Odete Roitman

Redação
Há 48 minutos
Êta Mundo Melhor
Zoeira

Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (9)

Candinho convence Samir a dar uma chance para Aderbal e Marilda.

A. Seraphim
Há 1 hora
A Viagem
Zoeira

Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (9)

Estela e Alberto vão à casa de Diná.

A. Seraphim
Há 1 hora
Vale Tudo
Zoeira

Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (9)

Odete impede que César deixe a festa de casamento e comunica aos convidados que a matéria é falsa.

A. Seraphim
Há 1 hora
Dona de Mim é a nova novela das sete da TV Globo
Zoeira

Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (9)

Ryan despista Jeff.

A. Seraphim
Há 1 hora
História de Amor
Zoeira

Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (9)

No hospital, Sheila conta para Carlos que Paula perdeu o bebê.

A. Seraphim
Há 1 hora
horóscopo de áries
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (9/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
09 de Setembro de 2025
horóscopo de capricórnio
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (9/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Capricórnio por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
09 de Setembro de 2025
horóscopo de libra
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (9/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Libra por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
09 de Setembro de 2025
horóscopo de sagitário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (9/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
09 de Setembro de 2025
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (9/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
09 de Setembro de 2025
horóscopo de peixes
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (9/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Peixes por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
09 de Setembro de 2025
horóscopo de câncer
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Câncer hoje (9/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Câncer por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
09 de Setembro de 2025
horóscopo de aquário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Aquário hoje (9/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Aquário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
09 de Setembro de 2025
horóscopo de gêmeos
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Gêmeos hoje (9/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Gêmeos por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
09 de Setembro de 2025
horóscopo de virgem
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (9/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
09 de Setembro de 2025
horóscopo de escorpião
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Escorpião hoje (9/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Escorpião por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
09 de Setembro de 2025
horóscopo de leão
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Leão hoje (9/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Leão por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
09 de Setembro de 2025
Vencedora do BBB 25, Renata Saldanha fala sobre fama e namoro Nunca expus minha vida pessoal
Zoeira

Vencedora do BBB 25, Renata Saldanha fala sobre fama e namoro: 'Nunca expus minha vida pessoal'

Bailarina está atuando como repórter especial no festival de música The Town

Redação
08 de Setembro de 2025
Foto do pai Darlan Nunes e da filha Miah Nunes, que viralizaram com vídeos de penteados
Zoeira

Pai viraliza ao fazer chapinha no cabelo da filha de 5 anos

Vídeo mostra momento divertido entre Darlan Nunes e a pequena Miah, que costuma pedir diferentes penteados para ir à escola

Maria Clarice Sousa*
08 de Setembro de 2025