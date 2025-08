Whindersson Nunes tem diagnóstico de altas habilidades durante tratamento contra uso de álcool

O humorista Whindersson Nunes revelou em entrevista ao Fantástico, em matéria exibida nese domingo (3), que se internou voluntariamente em uma clínica psiquiátrica em fevereiro deste ano para tratar a dependência do álcool. "Queria saber por que eu sentia aquela necessidade de tomar uma garrafa inteira. Eu só queria se fosse muito, demais", disse, ao relatar os motivos que o levaram a buscar ajuda.

Durante o tratamento, Whindersson recebeu um diagnóstico que, segundo ele, mudou a forma como enxerga sua mente: o artista foi identificado com altas habilidades, uma forma de superdotação. "Não é uma coisa distante das pessoas. Muita gente tem e não sabe. Sempre busquei ajuda nas artes. Eu não fui assistido por pais que sabiam durante a minha infância", explicou.

Apesar das vantagens que esse tipo de condição pode trazer, o humorista diz que ela também tem seus pesos. "É uma questão de autoconhecimento. Não consigo controlar meus pensamentos. O que eu posso fazer? Me preparar para as piores fases, e não deixar a melancolia dominar a minha mente", disse, ao comentar os episódios depressivos com os quais ainda convive.

Whindersson também relatou como a forma particular de sua mente afeta seu cotidiano e seus vínculos pessoais. "As pessoas têm horários, rotinas ajustadas. É difícil para mim, pois eu funciono em determinados horários. Isso, com certeza, atrapalha meus relacionamentos", desabafou.

Após o diagnóstico, o piauiense também afirmou que enxerga a vida de maneira mais simples e centrada no presente. "Eu não estou mais pensando em vencer, ou em ser o primeiro. Esse nosso tempo é pequeno, é a nossa passagem. Somos pequenos perto da imensidão".