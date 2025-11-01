Whindersson Nunes levanta rumores de novo romance

Whindersson Nunes deixou os fãs curiosos ao dar indícios de um possível novo romance. Durante uma viagem a Natal, no Rio Grande do Norte, o humorista publicou, nesta sexta-feira (31), uma foto ao lado de uma mulher misteriosa, acompanhada da legenda sugestiva: “Depois diz que eu não te assumo”.

A publicação rapidamente gerou comentários entre os seguidores, que apontaram a modelo Yasmim Cortez como a possível companhia do comediante. Embora nenhum dos dois tenha confirmado o relacionamento, os rumores ganharam força após ambos compartilharem registros em locais e paisagens semelhantes.

Veja também Zoeira William Bonner se despede da bancada do Jornal Nacional após quase 30 anos Zoeira Briga generalizada em A Fazenda faz grupo Pixote deixar palco

Em outro post, Whindersson publicou uma foto de Yasmim feita por ele e escreveu na legenda: “Aprecie uma boa vista”, reforçando ainda mais as especulações.

Aos 30 anos, Whindersson já teve relacionamentos conhecidos do público, como com a cantora Luísa Sonza e a modelo Maria Lina, com quem teve um filho, João Miguel. O bebê nasceu prematuro e faleceu 30 horas após o parto.

Enquanto não confirma o novo affair, o humorista segue curtindo dias de descanso e descontração no Nordeste.