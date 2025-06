Vivi Wanderley quebra lentes dentais durante o sono por causa de bruxismo

A influenciadora Vivi Wanderley chamou atenção dos seguidores ao publicar um vídeo em que mostra o estado dos dentes após quebrar algumas lentes por causa do bruxismo, distúrbio que causa o apertar ou ranger involuntário dos dentes, principalmente durante o sono.

O vídeo, que ultrapassou 6 milhões de visualizações, destaca a diferença entre os dentes naturais de Vivi e os que estavam cobertos por lentes de contato dental. A diferença de tamanho entre eles surpreendeu os seguidores.

Na publicação, a influenciadora escreveu: “Você tem bruxismo e quebra os dentes dormindo”, explicando o motivo da mudança em seu sorriso.

Confira o vídeo

Nos comentários do vídeo, que já acumula mais de 500 mil curtidas, internautas opinaram sobre o caso e discutiram o uso das lentes dentais.

“A lente tem o dobro do tamanho do seu dente, né gata? Convenhamos”, comentou um seguidor. “Amg, normalmente tem que tratar o bruxismo antes de colocar as lentes”, escreveu outra.

Antes de polêmica com lentes dentais, Vivi fez música com referência a ex e levantou especulações nas redes

Além de produções de conteúdos para as redes sociais, Vivi Wanderley tem investido também na carreira musical. Recentemente, ela lançou o single “Banquete”, primeira faixa de um EP com seis músicas autorais.

O que mais chamou atenção do público foram as referências a antigos relacionamentos da artista. Antes mesmo do lançamento oficial, Vivi publicou vídeos promocionais com tom irônico, nos quais simula a venda de produtos fictícios que criticam comportamentos ligados à masculinidade tóxica.

As indiretas não passaram despercebidas, muitos seguidores associaram os recados ao ex-namorado Juliano Floss, atual da cantora Marina Sena. Outros ex-companheiros, como o influenciador Jhon Vlogs, também foram lembrados pelos fãs.

Vivi confirmou que a música tem base em suas vivências pessoais e afirmou que transformar antigas dores em arte é parte do processo de criação.