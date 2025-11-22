'Viver Sertanejo' relembra grandes compositores neste domingo (23)

No "Viver Sertanejo" deste domingo (23), na TV Globo, o cantor Daniel recebe grandes compositores da música brasileira que já passaram pelo programa. Os artistas convidados foram responsáveis por sucessos do sertanejo que atravessaram gerações.

"O compositor, cada um tem seu jeito, sua identidade, e deve ser celebrado", acredita Daniel. O apresentador solta a voz ao lado dos convidados em "Alma Gêmea", música de Fábio Júnior que ganhou o Brasil.

Que horas começa o 'Viver Sertanejo'?

O programa 'Viver Sertanejo' começa às 10h05, logo depois do Globo Rural, na Rede Globo.

Apresentado por Daniel, o 'Viver Sertanejo' vai ao ar aos domingos. Tem produção de Nathália Pinha, produção executiva de Anelise Franco, direção artística de Gian Carlo Bellotti e direção de gênero de Monica Almeida.