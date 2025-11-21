Diário do Nordeste
Ex-BBB Raquele Cardozo volta a vender doces e desabafa após críticas

Capixaba reafirma que empreender é escolha e critica comentários negativos sobre a carreira.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 11:50)
Zoeira
selfie da ex-bbb Raquele, que rebateu críticas nas redes sociais após retomar a venda de doces.
Legenda: Raquele rebateu críticas nas redes sociais após retomar a venda de doces.
Foto: Reprodução/Instagram.

Raquele Cardozo, que participou do “BBB 24”, voltou a ser alvo de comentários ofensivos após anunciar que retomou as vendas de doces da própria marca.

Nas redes sociais, ela vem recebendo mensagens que vão de “deu errado na vida” a “tentou a fama e não deu certo”. As críticas surgiram depois que ela compartilhou o link do delivery da empresa.

Diante das "acusações", a capixaba fez um desabafo: “Vou continuar cantando, aperfeiçoando mais a minha voz, fazendo publicidade também, só que a agora, eu sou empreendedora. Eu já era. Eu voltei a fazer aquilo que eu fazia. Eu sou dona da minha própria marca. Isso é para quem tem coragem. O problema sou eu colocar o link para vender os meus doces no meu delivery ou é você que não consegue ver gente como eu vencendo?”, disse.

Moradora de Vila Velha, no Espírito Santo, Raquele comercializa fatias de bolo por R$ 28 e brownies de creme de ninho ou nutella por R$ 15. Ela reforçou que empreender está longe de ser um sinal de fracasso.

“Não é só um docinho, e não é só um bolinho. É trabalho, é arte, é sustento, é amor e muita dedicação. Li que eu não soube aproveitar o momento, era para ter voltado a vender antes. Fiquem quietos. Quem tem que decidir alguma coisa aqui sou eu. Achei que era esse o momento e pronto. A verdade é que a internet está cheia de gente frustrada, que não deu certo na vida e fica destilando ódio por aí. Para essas pessoas amargas, sugiro pedirem um doce da Raquel para ver se melhora essa vida ruim”, disparou.

A postura firme da ex-BBB recebeu apoio de colegas do reality e amigos famosos. “Fala mesmo, amiga. Você é ótima”, escreveu Wanessa Camargo. Kerline reforçou o incentivo: “Nem ligue, diva! Já queremos provar do seu doce”. Lucas Buda também mandou uma mensagem carinhosa: “Você vai realizar todos os seus sonhos, minha amiga”. Sarah Andrade celebrou a iniciativa: “Por mais mulheres empreendedoras neste mundo”. Já Deniziane desejou boas vibrações: “Sucesso, Raquele, Deus abençoe sua nova fase”.

