Tiba Camargos segue internado em Porto Alegre e tem estado de saúde atualizado; veja boletim

O influenciador religioso Tiba Camargos segue hospitalizado em Porto Alegre (RS). Ele passou por uma cirurgia na segunda-feira (10), em decorrência de um acidente no último domingo (9). Em comunicado enviado ao Diário do Nordeste, o Hospital Moinhos de Vento atualizou o quadro de saúde do comunicador.

"Está internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI) e seu quadro é estável. Ele foi submetido a uma neurocirurgia nesta segunda-feira (10)", diz boletim médico da unidade hospitalar.

Na segunda, ele entrou em cirurgia às 15h e Déa Camargos, esposa do influenciador, publicou atualizações por volta das 20h30.

Perda de movimentos

Tiba Camargos bateu a cabeça em uma pedra após pular em um rio para resgatar o filho Matias, que se assustou ao não conseguir nadar. No acidente, ele perdeu os movimentos, mas deu entrada no hospital consciente. As informações foram compartilhadas por Déa Camargos, esposa do comunicador.

Segundo Deá, no momento do acidente, a família contava com a presença de uma amiga que realizou o primeiro atendimento ao influenciador. "Graças a Deus tinha mais gente perto e estávamos com nossa amiga doutora Juliana Sanchez que orientou os homens nos primeiros procedimentos de socorro".

Quem é Tiba Camargos?

Legenda: Influenciador Tibas Camargos ao lado dos filhos Foto: Reprodução/Instagram

Tiba casou-se em 2010 com Déia e tem seis filhos. Ele é fundador do Movimento Juntos Pela Vida. Tiba graduou-se em Filosofia e foi diretor de dramaturgia, além de apresentador de TV e de rádio.

O casal é missionário há mais de 20 anos e realiza um apostolado em defesa da vida e da família, por palestras formativas e de suas redes sociais.

Pais homeschoolers, criaram diversas aulas sobre a vida familiar e idealizaram o curso “Família forte”, que conta com várias turmas e milhares de alunos.

