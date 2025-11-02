Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Temperatura Máxima exibe o filme 'Pantera Negra' hoje (02/11)

Longa vai ao ar logo após o 'Esporte Espetacular'.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira

A "Temperatura Máxima" de hoje, domingo (2), exibe o filme "Pantera Negra​", após o Esporte Espetacular. O longa vai ao ar a partir das 12h25, na TV Globo.

Sinopse de 'Pantera Negra'

Após a morte do rei T'Chaka, o príncipe T'Challa retorna a Wakanda para a cerimônia de coroação. Nela são reunidas as cinco tribos que compõem o reino, sendo que uma delas, os Jabari, não apoia o atual governo.

T'Challa logo recebe o apoio de Okoye, a chefe da guarda de Wakanda, da irmã Shuri, que coordena a área tecnológica do reino, e também de Nakia, a grande paixão do atual Pantera Negra, que não quer se tornar rainha. Juntos, eles estão à procura de Ulysses Klaue, que roubou de Wakanda um punhado de vibranium, alguns anos atrás.

Veja também

teaser image
Zoeira

Qual o tamanho das fortunas de Virginia Fonseca e Vini Jr.? Descubra os valores

teaser image
Zoeira

Os bastidores da transição: como a Globo planejou a saída de William Bonner

Ficha técnica

  • Título original: Black Panther;
  • Elenco: Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o, John Kani, Andy Serkis, e Danai Gurira;
  • Direção: Ryan Coogler; 
  • Nacionalidade: Estadunidense;
  • Gênero: Ação.
Assuntos Relacionados
Imagem de apresentações na Dança dos Famosos, para matéria de como Angélica será jurada neste domingo.
Zoeira

Dança dos Famosos deste domingo (2/11) tem Angélica como jurada

Programa contará com Zeca Pagodinho como atração musical.

Redação
Há 8 minutos
Marina Ruy Barbosa caracterizada da personagem com roupa de detenta.
Zoeira

Série 'Tremembé' contratou ex-detentos para trabalhar nos bastidores

Produção do Prime Video sobre crimes famosos contou com egressos do sistema prisional como consultores e figurantes para garantir autenticidade.

Redação
Há 1 hora
Martina Sanzi se pronuncia após expulsão de 'A Fazenda 17'
Zoeira

Martina Sanzi se pronuncia após expulsão de 'A Fazenda 17'

Ex-peoa diz que não teve intenção de acertar Tàmires Assis com copo e pede desculpas à banda Pixote pelo tumulto durante o show.

Redação
02 de Novembro de 2025
David Harbour, vestindo roupa preta, e Millie, de vestido branco e segurando uma bolsa de festa.
Zoeira

David Harbour é acusado de conduta imprópria por Millie Bobby Brown, diz jornal

Atriz de “Stranger Things” teria feito denúncias sobre o comportamento do colega antes das gravações da última temporada da série da Netflix.

Redação
02 de Novembro de 2025
William Bonner dança 'Evidências' após despedida do Jornal Nacional
Zoeira

William Bonner dança 'Evidências' após despedida do Jornal Nacional

Apresentador fez a última participação na sexta-feira (31).

Redação
02 de Novembro de 2025
Liam Gallagher xingou fã que jogou sinalizadores durante show do Oasis.
Zoeira

Liam Gallagher repreende fã após sinalizadores em show do Oasis

Cantor chamou de “perturbado” o espectador que lançou sinalizadores na plateia.

Redação
02 de Novembro de 2025
Temperatura Máxima exibe o filme 'Pantera Negra' hoje (02/11)
Zoeira

Temperatura Máxima exibe o filme 'Pantera Negra' hoje (02/11)

Longa vai ao ar logo após o 'Esporte Espetacular'.

Redação
02 de Novembro de 2025
familia de santa quiteria participa do quadro the wall no domingao com huck.
Zoeira

Cearense que vendeu adesivos para pagar faculdade do filho participa do Domingão com Huck

A família é natural de Santa Quitéria e vai participar do 'The Wall".

Redação
02 de Novembro de 2025
Cantor Daniel fazendo café e cantando ao lado da filha mais velha, enquanto a jovem canta e toca violão.
Zoeira

Daniel canta com a filha Lara em edição especial do Viver Sertanejo

A atração vai ao ar neste domingo (2) .

Redação
02 de Novembro de 2025
Apresentadores do Gloro Rural no estúdio.
Zoeira

Globo Rural deste domingo (2) destaca novas pesquisas envolvendo a mandioca

Programa vai ao ar após o Auto Esporte.

Redação
02 de Novembro de 2025
Imagem de Serginho Groisman e Ludmilla para matéria sobre altas Horas deste sábado (1º), que terá Ludmilla e Arnaldo Antunes.
Zoeira

Altas Horas deste sábado (1º) terá Ludmilla e Arnaldo Antunes

Programa irá celebrar a trajetória dos artistas na música.

Redação
01 de Novembro de 2025
Foto dos membros da banda CPM 22.
Zoeira

Banda CPM 22 cancela show após integrante ser hospitalizado

Músicos tranquilizaram fãs e agradeceram compreensão.

Redação
01 de Novembro de 2025
Victor Alexandre participando de 1ª competição como fisiculturista.
Zoeira

Filho de Xanddy Harmonia e Carla Perez participa da 1ª competição de fisiculturismo

Victor Alexandre, de 22 anos, se preparou por 16 dias para o evento.

Redação
01 de Novembro de 2025
Colagem com três fotos, mostrando o cantor Chris Martin abraçando e tirando fotos com fãs em Belém, no Pará.
Zoeira

Chris Martin, do Coldplay, é flagrado nas ruas de Belém antes do Global Citizen

Vocalista britânico se apresenta neste sábado (1º) no Mangueirão, em evento que abre a programação da COP30.

Redação
01 de Novembro de 2025
Martina de vestido preto e chapeu preto
Zoeira

Após expulsão de Martina, relembre outros peões que deixaram 'A Fazenda'

A participante arremessou um copo durante uma briga e violou as regras do reality show.

Redação
01 de Novembro de 2025
Capturas de tela de conversas engraçadas do balconista de farmácia Diego Capela com clientes.
Zoeira

‘Guri da Farmácia’: balconista viraliza ao compartilhar mensagens curiosas de clientes

Com humor e espontaneidade, Diego Capela soma mais de 219 mil seguidores ao mostrar o lado divertido e também desafiador de quem trabalha no balcão.

Redação
01 de Novembro de 2025
Cristiano Araújo e Marcos Mion em momento descontraído, ambos segurando microfone.
Zoeira

Felipe Araújo lança música inédita no Caldeirão com Mion neste sábado (1°)

A atração também estreia um novo quadro, imprevisível e muito bem-humorado.

Redação
01 de Novembro de 2025
Foto oficial de Martina Sanzi.
Zoeira

Martina é expulsa de 'A Fazenda 17' após briga generalizada em festa

A produção do reality anunciou a decisão na manhã deste sábado (1).

Redação
01 de Novembro de 2025
Helena é filha de Neymar com Amanda Kimberlly. Na foto, ela aparece nos braços da mãe.
Zoeira

Filha de Neymar passa por cirurgia de emergência após acidente

Amanda Kimberlly contou que a pequena Helena, de 1 ano, prendeu o dedo na porta e precisou ser levada às pressas ao hospital.

Redação
01 de Novembro de 2025
Whindersson fotografando Yasmin em um soffá na praia.
Zoeira

Whindersson Nunes levanta rumores de novo romance

Humorista publicou foto com legenda sugestiva ao lado de mulher apontada como a modelo Yasmim Cortez.

Redação
01 de Novembro de 2025