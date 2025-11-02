Temperatura Máxima exibe o filme 'Pantera Negra' hoje (02/11)
Longa vai ao ar logo após o 'Esporte Espetacular'.
A "Temperatura Máxima" de hoje, domingo (2), exibe o filme "Pantera Negra", após o Esporte Espetacular. O longa vai ao ar a partir das 12h25, na TV Globo.
Sinopse de 'Pantera Negra'
Após a morte do rei T'Chaka, o príncipe T'Challa retorna a Wakanda para a cerimônia de coroação. Nela são reunidas as cinco tribos que compõem o reino, sendo que uma delas, os Jabari, não apoia o atual governo.
T'Challa logo recebe o apoio de Okoye, a chefe da guarda de Wakanda, da irmã Shuri, que coordena a área tecnológica do reino, e também de Nakia, a grande paixão do atual Pantera Negra, que não quer se tornar rainha. Juntos, eles estão à procura de Ulysses Klaue, que roubou de Wakanda um punhado de vibranium, alguns anos atrás.
Ficha técnica
- Título original: Black Panther;
- Elenco: Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o, John Kani, Andy Serkis, e Danai Gurira;
- Direção: Ryan Coogler;
- Nacionalidade: Estadunidense;
- Gênero: Ação.