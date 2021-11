Stranger Things terá 9 episódios na 4ª temporada; trailer é liberado

O trailer da 4ª temporada de Stranger Things, série produzida pela Netflix, foi liberado neste sábado (6), em alusão ao dia 6 de novembro - data em que o personagem Will Byers desaparece no início da história. O lançamento, contudo, só deve acontecer em 2022. O quarto ano terá nove episódios, em meio às férias de primavera do grupo agora adolescente com referências dos filmes de 1980.

Eleven, interpretada por Millie Bobby Brown, aparece escrevendo uma carta para o namorado Mike (Finn Wolfhard) sobre o período na escola, mas oculta os problemas de relacionamento com os outros estudantes.

A adolescente conta sobre o desejo de rever o grupo no que espera ser as “melhores férias de sempre” enquanto cenas de tiroteios, perseguições e explosões são exibidas.

Intitulada de “Bem-vindo à Califórnia”, a 4ª temporada da série, ambientada na primavera de 1986, teve o título dos nove episódios divulgados em teaser. Confira:

The Hellfire Club

Vecna's Curse

The Monster and The Superhero

Dear Billy

The Nina Project

The Dive

The Massacre at Hawkings Lab

Papa

Piggyback

O teaser aponta que os episódios serão liberados no verão de 2022, mas sem data definida. A estreia deve acontecer quase três anos após o lançamento da 3ª temporada de Stranger Things, que aconteceu em julho de 2019.