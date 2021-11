Netflix lança jogos gratuitos para assinantes; veja como funciona

Os games entraram oficialmente para o portfólio da Netflix. A plataforma lançou, nesta terça-feira (2), cinco jogos voltados para adultos. O serviço, batizado Netflix Games, é gratuito e está disponível para tablets e celulares.

O recurso começou a ser liberado, nesta tarde, para alguns assinantes de todo o mundo, apenas para aparelhos Android, segundo comunicado oficial da empresa.

Os títulos serão de séries de sucesso, como "Stranger Things".

Como funcionam os games da Netflix

Os jogos estão inclusos na assinatura Netflix, mas estarão disponíveis apenas para celulares e tablets. Veja como acessá-los:

Em smartphones Android, os assinantes verão uma lista de jogos, além de uma aba para selecionar jogos para baixar.

Em tablets Android, os assinantes verão uma lista de jogos ou poderão selecioná-los.

Terá algum custo?

Não. Segundo a empresa, os jogos não têm anúncios, taxas adicionais nem compras dentro do aplicativo.

Quais são os primeiros jogos lançados?

Stranger Things: 1984;

Stranger Things 3: The Game;

Shooting Hoops;

Card Blast;

Teeter Up.

Precisa de internet para jogar?

Alguns dos jogos podem exigir conexão com a internet, mas outros estão disponíveis para jogar offline. A diversão está garantida em viagens longas ou lugares com wi-fi instável.

Pode jogar em mais de um aparelho pela mesma conta?

Os assinantes poderão jogar em vários aparelhos móveis usando a mesma conta. Caso o assinante atinja o limite permitido, receberá um aviso.

Se necessário, é possível sair dos aparelhos que não estão em uso ou desativá-los remotamente na netflix.com para liberar espaço.

Tem em todos os idiomas?

A Netflix informou que os jogos estão disponíveis na maioria dos idiomas oferecidos no serviço.

"Eles seguem automaticamente as preferências definidas no seu perfil da Netflix. Caso um jogo ainda não esteja disponível no seu idioma, o padrão será o inglês", diz em comunicado.

Crianças poderão usar?

Neste primeiro momento, os jogos não estão disponíveis para os perfis infantis. Pais e responsáveis que têm um PIN para impedir que as crianças tenham acesso aos perfis de adultos devem usar o mesmo PIN para iniciar sessão na Netflix e jogar.