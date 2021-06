Amybeth McNulty, protagonista de 'Anne With an E', entra para o elenco de Stranger Things

A atriz Amybeth McNulty, protagonista da série 'Anne With an E', fará parte do elenco de 'Stranger Things'. A novidade foi comunicada nesta quarta-feira (9), por meio de publicação da Netflix nas redes sociais.

Ao todo, com Amybeth, outros três atores também se juntam à produção criada pelos irmãos Duffer. A previsão é que a série seja lançada no segundo semestre de 2021.

A novidade, inclusive, foi anunciada pelos próprios criadores da produção, em um vídeo. “Uma das coisas mais empolgantes para a gente é ter no elenco caras que vocês vão conhecer logo", comentou um dos irmãos.

Amybeth, que ainda é lembrada pelo papel de Anne, será Vickie na quarta temporada de Stranger Things. "Ela vai entrar nessa nova temporada, e ela vai ter uma grande participação nos próximos eventos”, disse a publicação.

Ainda segundo vídeo, 'Anne of Green Gables', série de livros que serviu como base para produção do streaming, já foi citada anteriormente em 'Stranger Things'. A referência seria pela relação direta dos irmãos Duffer com a literatura.

Novos personagens

Com a novidade, também surgiram as especulações sobre os novos personagens. Vickie, que ficará sob a responsabilidade de Amybeth, será uma "nerd legal e falante", diz a sinopse.

Além disso, as novidades da série afirmam que ela deve despertar o interesse de um dos heróis da série, abrindo a possibilidade de um novo par romântico na história.

Legenda: Outros novos três personagens serão adicionados à série Foto: reprodução/Twitter

Além de Amybeth, o ator Myles Truitt interpretará o jovem Patrick, que é uma estrela do basquete em Hawkins, cidade fictícia da série.

Enquanto isso, Regina Ting Chen fará a Srta. Kelly, personagem que será a responsável por aconselhar os alunos presentes na escola dos protagonistas.

E por fim, Grace Van Dien será a líder de torcida Chrissy. Conforme as informações iniciais do roteiro, ela parece esconder mistérios sob uma personalidade aparentemente perfeita.