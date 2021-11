SBT estreia 'Sessão Renato Aragão', com filmes dos Trapalhões aos sábados

A partir do próximo dia 4 de dezembro, o SBT passa a exibir a "Sessão Renato Aragão" em sua grade de programação. O espaço será ocupado por filmes dos Trapalhões, sucessos dos anos 1990.

O filme de estreia será "O Trapalhão e a Luz Azul", às 18h15 de 04/12. Produção conta com atuações de Didi, Dedé Santana, Rodrigo Santoro, Adriana Esteves e André Segatti. As informações são do portal Observatório da TV.

A sessão que leva o nome do ator e humorista cearense substituirá a atração "As Aventuras de Rin-Tin-Tine Lassie", "por um determinado período", conforme a emissora de Silvio Santos.

O SBT ainda não divulgou a programação para os próximos filmes de Renato Aragão.