Yhudy chora ao receber mensagem de aniversário de Mileide: "seja de amor que o resto é besteira"

Na última quinta-feira (25), na comemoração do seu aniversário de 11 anos, Yhudy, filho da influenciadora Mileide Mihaile e do cantor Wesley Safadão, recebeu uma mensagem especial da mãe, que está no reality show 'A Fazenda 13', da TV Record, e caiu no choro.

“Estou morrendo de saudades e, quando chegar, a gente vai se divertir muito, celebrar muito esse dia. Te amo, te amo e te amo. Até já, fica com Jesus, seja de amor que o resto é besteira”, disse Mileide para Yhudy em vídeo gravado antes do confinamento.

A festa do pequeno foi organizada por amigos e familiares num parque de jogos em Fortaleza.

Comemoração em rede nacional

Nas redes sociais da influenciadora, foi publicado ainda um vídeo dela com os companheiros d’A Fazenda 13 preparando um bolo de aniversário para Yhudy. “Tudo na minha vida é dele, desse menino. Eu tô aqui por ele. Tudo por ele. Deixei aquele bom cartão pra ele fazer a festa”, comentou Mileide, que cantou parabéns para o filho em rede nacional.