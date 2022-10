Sarah Poncio acusa Ste Viegas, ex do seu namorado, de tentar matá-la com faca; influencer nega

A influenciadora Sarah Poncio usou as redes sociais na última segunda-feira (10) para contar que Ste Viegas, ex de Gabriel de Oliveira Rodrigues, atual namorado dela, tentou atingi-la com uma faca. Segundo ela, Ste teria gritado enquanto fez as ameaças.

"Queria me matar, tá? Eu entrego mesmo. Queria me chamar de maluca na internet, pode chamar. Mas ela que é louca, tentou me matar", comentou Sarah em live.

As duas teriam brigado logo após Gabriel revelar a Ste os sentimentos que nutria por Sarah. A história, inclusive, teria sido a motivação do término entre os dois.

Na live, Sarah argumentou que não teria ocorrido nenhum tipo de traição da parte de Gabriel, alegando que a relação entre os dois só começou quando ele já estava solteiro.

"Gente, eu não sabia de nada. Ele falou para ela o que sentiu, eles terminaram. Ela não quis sair de casa, ficou por isso mesmo. Até que tentaram voltar, não deu certo. (...) Quando terminou meu namoro, ele me procurou", disse Sarah Poncio.

Legenda: Gabriel é o atual namorado de Sarah Poncio Foto: reprodução/Instagram

Outra versão

Em uma série de vídeos no Instagram, Ste Viegas resolveu rebater a história contada por Sarah, que concorreu ao cargo de deputada federal pelo Rio de Janeiro, mas não obteve sucesso.

Nas imagens, a influenciadora apareceu consternada, pontuando que não havia recorrido a qualquer tipo de violência no contato com Sarah.

"Tinha uma família, uma criança de dois anos. Falaram que eu saí andando com uma faca para machucar alguém e ninguém chamou a polícia? Eu realmente não entendo para que falar de uma situação que não aconteceu", rebateu.