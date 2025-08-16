Diário do Nordeste
Saiba que horas começa o Caldeirão com Mion hoje (16/08)

Edição contará com quadro "Sobe o Som" inteiramente dedicado ao legado dos Beatles

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Na imagem, a apresentadora Astridd Fontenelle, o ator e apresentador Marcos Mion e o jornalista Zeca Camargo durante exibição do programa Caldeirão com Mion
Legenda: Astrid Fontenelle e Zeca Camargo são alguns dos convidados do programa
Foto: Reprodução/TV GLobo

Música, emoção e alegria serão os ingredientes do Caldeirão com Mion deste sábado (16), com participações para lá de especiais. Exibido pela TV Globo, o programa começa às 16h15, logo após a Sessão de Sábado, cujo filme será "Indiana Jones E O Templo Da Perdição".

Esta edição do Caldeirão terá o quadro "Sobe o Som" inteiramente dedicado ao legado dos Beatles. Não à toa, Marcos Mion receberá Samuel Rosa para soltar a voz e tocar canções que marcaram a trilha sonora de diferentes gerações. 

Além disso, acontecerá uma homenagem à banda brasileira The Jordans, que esteve nos estúdios da Apple Records em Londres na década de 1960. Os integrantes compartilham uma lembrança que envolve um encontro direto com membros dos Beatles.

O Caldeirão com Mion tem apresentação de Marcos Mion e direção artística de Geninho Simonetti. A produção é de Tatynne Lauria e Matheus Pereira e a direção de gênero é de Monica Almeida.

Quem está participando do Caldeirão do Mion?

O programa também reunirá convidados famosos e anônimos com histórias pessoais ligadas ao quarteto de Liverpool. Além disso, duas duplas de beatlemaníacos conhecidas do público vão tentar provar o conhecimento nos arranjos e acordes da banda: Zeca Camargo e Astrid Fontenelle enfrentam Mariana Ximenes e Sarah Oliveira.

“Eu sou super musical, amo os Beatles, mas tenho de confessar que tenho uma memória péssima. Minha relação com a Astrid já dura 35 anos e sempre atravessando o tempo com base na música", compartilha Zeca.

"Inclusive, atualmente, quem me desafia no campo musical é Gabriel (filho da apresentadora). Então, vai ser um dia de festa. Vamos celebrar os Beatles e nossa amizade”, conta ele, que também compartilhará algumas curiosidades enquanto fã e jornalista que entrevistou Paul McCartney.


 

