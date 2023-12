Paul McCartney explica motivo de os Beatles nunca terem feito show no Brasil

O cantor Paul McCartney participa nesta sexta-feira (1º) do “Conversa com Bial”. A coluna “Play”, do jornal O Globo, divulgou um trecho do bate-papo, em que o artista explica o porquê de os Beatles nunca terem feito show no Brasil.

“A verdade é que nós simplesmente ouvíamos nosso agente. Ele nos dizia: "Vocês vão para o Japão". E nós dizíamos: "OK". E íamos para o Japão. Então, se ele nunca mencionasse o Brasil, nós nunca viríamos aqui. Mas hoje é mais minha escolha. Eu posso dizer para o meu produtor: "Quero ir para o Brasil, é possível?”, disse ele, que está em solo brasileiro para sua décima turnê.

Ainda na conversa com Pedro Bial, Paul falou sobre a música “Now and then”, lançada no início de novembro e anunciada como “a última música dos Beatles”.

“Algumas pessoas acham que John [Lennon] estava falando diretamente comigo. E quer saber? Isso é muito legal de pensar, então eu fico com essa interpretação”.