Jonas Brothers devem fazer shows no Brasil em 2024, e chance de ver a boyband leva fãs ao delírio

Os fãs brasileiros dos Jonas Brothers estão super ansiosos com a chance de novo encontro com a banda no país. O jornalista José Norberto Flesch, que se autointitula "o cara que anuncia shows", afirmou, nesta quinta-feira (30), em vídeo no seu canal no YouTube, que o grupo formado por Joe, Kevin e Nick fará shows no Brasil em 2024.

Veja também

A banda não confirmou a informação publicamente. No entanto, os irmãos postaram, também nesta quinta-feira (30), um vídeo em que convidam fãs brasileiros para cantar a música "Like it's Christmas". No conteúdo, o casal Jéssica Araújo Dias e Renan Azevedo Dias subiu ao palco da apresentação que aconteceu no Canadá, a convite do trio, e interpretou com eles a música natalina. Ao final da publicação compartilhada pelos músicos, surge o emoji da bandeira do Brasil. Foi o suficiente para se levantar a possibilidade do grupo incluir o nosso país na turnê "The Tour. Five Albums. One Night".

Antes, no mês de agosto, os músicos já tinham dado a entender que poderiam escolher o Brasil para shows da atual turnê. Durante apresentação em Boston, nos Estados Unidos, eles chamaram uma pessoa da plateia para o palco. Quando o rapaz, chamado Emerson, disse ser brasileiro, Joe afirmou: “Então se nós não vamos até vocês, vocês vêm até nós. É isso? Nós temos que fazer um show no Brasil em breve”, disse, enquanto o público de 15 mil pessoas gritava ao fundo. “Nos vemos em breve no Brasil”, complementou o cantor, em seguida.

Ansiedade

No vídeo publicado pela banda no Instagram, as mensagens dos fãs brasileiros são de delírio. "Meu Deus, é real", escreveu uma garota. "Eu tô até com dor no estômago", declarou outra. "Pelo amor de Deus, eu não tenho mais idade para ter ansiedade por uma boy band. Anuncia logo!", pediu mais uma seguidora. "Gente, faz logo o anúncio oficial. Meu coração não aguenta", implorou mais uma.

A última vez que os Jonas Brothers estiveram em turnê no Brasil foi em 2013, quando se apresentaram em São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. A turnê atual tem apresentações agendadas até junho de 2024. O Brasil, no entanto, não aparece entre os locais. No entanto, não há shows da turnê marcados para abril, daí o prognóstico do país ser incluído nessa lacuna.