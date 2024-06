Que horas começa 'Familia é Tudo'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (25)

A novela 'Familia é Tudo' desta terça-feira (25) vai ao ar às 19:15, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, Tom não consegue conter Paulina.

Resumo completo de 'Familia é Tudo' desta terça-feira

Tom não consegue conter Paulina. Netuno/Léo consola Vênus. Tom e Wilson levam Paulina para o hospital. Ernesto se assusta com a voz de Andrômeda. Maya comenta com Chantal que Tom precisa sair do comando da produtora. Andrômeda passa para uma nova fase do suposto concurso, e Sheila se revolta. Kika alerta Júpiter sobre seu encantamento por Lupita.

Vênus se preocupa com a imagem de sua Fundação na mídia. Chantal desconfia do interesse de Lupita em Guto. Murilo se muda para a pensão de Furtado. Jéssica fica satisfeita com o falso áudio de Luca criado por Hans. Maya marca uma reunião com os sócios da produtora, surpreendendo Tom.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:15, na Rede Globo.