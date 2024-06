Maria Clara Gueiros revela que mantém relacionamento de 14 anos em casas separadas

A atriz Maria Clara Gueiros comentou sobre o relacionamento de 14 anos que mantém com o artista plástico Edgar Duvivier, pai do ator e humorista Gregório Duvivier, apesar de morarem em casas separadas.

Veja também Zoeira Iza comenta expectativa para a chegada da primeira filha e ganha declaração surpresa de Yuri Lima Zoeira Casamento às Cegas: saiba quando a Netflix lança os novos episódios Zoeira Atriz de 'Diário de Uma Paixão' é diagnosticada com Alzheimer, mesma doença de sua personagem no filme

“A minha casa é o QG, é o ponto da noite. Do jantar, das séries. Mas o Edgar toca saxofone e faz escultura. E eu moro num prédio. Ele estuda sax todo dia e precisa de um pé direito gigante para fazer as esculturas dele. O que eu digo é assim: a gente está junto no horário nobre e, no horário comercial, ele está na casa dele trabalhando”, explicou a artista, no programa do YouTube Otalab.

Apesar de não morarem na mesma casa, eles dormem juntos todos os dias. “Ele é muito romântico, sem ser um clichê do romântico. Compra um pãozinho e um queijinho no supermercado da esquina, a gente abre um vinho, bota uma música na Alexa e comemora, e brinda, sabe? É o máximo”.

Maria Clara ainda comentou sobre a relação com o enteado, e contou que conheceu Edgar quando estava trabalhando com o humorista.

“Foi tão bonitinho, porque o Greg tinha 18 anos na época que a gente começou a sair. Mas assim, a gente ficou seis anos de vai e volta. E aí, de 2010 pra cá, a gente está num voo de cruzeiro”.

“O Gregório é tão genial, é tão gentil e cavalheiro, muito bem-educado pelo pai e pela mãe. Eu lembro que ele ligou para mim um dia e falou: 'Clarinha, você terminou com o meu pai, mas eu não quero que a nossa amizade (termine)'. Um cara de 18 anos... era para estar ligado lá na vida dele ou ter comprado a briga do pai, que era mais fácil. Mas eu lembro que ele me ligou, foi lindo isso”, disse a atriz.