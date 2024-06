Casamento às Cegas: saiba quando a Netflix lança os novos episódios

A primeira parte da quarta temporada de "Casamento às Cegas Brasil" está disponível na Netflix e os telespectadores já estão ansiosos por novos episódios. O streaming liberou os primeiros quatro episódios no dia 19 de junho. Ao todo, a temporada será lançada em três partes.

Chamada de "Uma Nova Chance", a nova edição do reality conta com participantes divorciados, separados ou que viveram um noivado que não deu certo. Camila Queiroz e Klebber Toledo seguem como apresentadores do programa.

Veja também Zoeira Cariúcha segue sem previsão de voltar ao Fofocalizando, diz equipe médica Zoeira Denilson presta homenagem à sobrinha de 9 anos que morreu: 'Titio te ama'

Confira as datas de lançamento dos próximos episódios:

Episódio 5 – 26 de junho;

Episódio 6 – 26 de junho;

Episódio 7 – 26 de junho;

Episódio 8 – 26 de junho;

Episódio 9 – 3 de julho;

Episódio 10 – 3 de julho.

HOMENAGEM AO PAI DE EX-PARTICIPANTE: QUEM É WANDERLEY TAVARES

A primeira parte da nova temporada contou com uma homenagem ao pai da participante Thamara Térez, Wanderley Tavares, que morreu em março, aos 55 anos. Considerado uma das personalidades mais carismáticas do programa, Wanderley chamou atenção ao dar uma bronca em Will Domiêncio, participante que abandonou a noiva, Verônica Brito, pouco antes da cerimônia de casamento.

“O que eu penso é o seguinte: se você não quer realmente se envolver, não conquiste. E o que eu não entendo é que, no momento que antecede a entrada dele, o sorriso desse cara estava com um sorriso de propaganda de creme dental. Aí, ele chega lá e joga um balde de água fria na menina. Isso aí já é expor demais”, afirmou ele, na ocasião.

Legenda: Wanderley chamou atenção por reprovar atitudes de participantes masculinos Foto: Reprodução/Netflix

A atitude do pai de Thamara repercutiu bem. Por isso, apesar da rápida participação no reality, não demorou para ele cair nas graças do público, viralizando nas redes sociais. Devido ao carinho dos fãs do programa por Wanderley, o primeiro episódio da nova temporada da atração foi dedicado a ele, como forma de homenagear sua passagem pelo reality.

Pegando os seguidores de surpresa, Thamara anunciou o falecimento do pai através de uma publicação nas redes sociais, no fim de março. Na postagem, ela escreveu: “A vida é engraçada. De repente, ela acaba. Ele foi embora e não caiu a ficha muito bem ainda. Te amo. Vai com Deus. Luto”.