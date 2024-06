Atriz de 'Diário de Uma Paixão' é diagnosticada com Alzheimer, mesma doença de sua personagem no filme

A atriz Gena Rowlands, de 93 anos, que viveu a versão mais velha de Allie no filme “Diário de Uma Paixão”, em 2004, foi diagnosticada com Alzheimer. O diretor Nick Cassavetes, filho da artista, compartilhou a notícia com o portal Entertainment Weekly.

Em “Diário de Uma Paixão”, Allie também sofria de demência. Gena tem quase setenta anos de carreira, duas indicações ao Oscar e um Oscar honorário

“Consegui que minha mãe interpretasse a Allie mais velha, e passamos muito tempo conversando sobre Alzheimer e querendo ser autênticos com isso, e agora, nos últimos cinco anos, ela teve Alzheimer”, explicou Nick, que foi o diretor de “Diário de Uma Paixão”.

“Ela está com demência total. E é tão louco - nós vivemos isso, ela interpretou e agora é por nossa conta”, completou.

"Diário de Uma Paixão" marcou os anos 2000 e contou com Ryan Gosling e Rachel McAdams no elenco.