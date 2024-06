Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (28/6)

Hoje cedinho a Lua chegou no signo de Áries e no final do dia entra na sua fase minguante. Estamos entrando na reta final da Lunação geminiana. Chegou a hora de olhar para os aprendizados desse ciclo que foi iniciado no dia 6 de junho. O que drena seu foco e sua energia? O que você pode fazer para diminuir o ritmo de forma consciente? O que você deve liberar para começar novos ciclos? Por mais que seja uma lua minguante em Áries, o momento pede que você cultive a paciência. Abençoe o que está saindo da sua vida. Honre sua intuição e confie nela.

Áries

Pode ser que a partir de agora você comece a enxergar melhor as pessoas e suas parcerias. Quem te agrega valor, ariano(a)? O momento pede equilíbrio nas relações. Observe o que você entrega e o que você recebe. Onde está pesando?

Touro

O momento pede cortes. É como se você tivesse que aparar a grama para crescer. Você já sabe de tudo e agora só precisa decidir. Eu sei que não é fácil escolher um lado, mas continuar insistindo numa situação que não te nutre mais, vai te fazer muito mal.

Gêmeos

Quem está atrapalhando seus objetivos? Existe alguém ou situação te aprisionando? Não permita que nada nem ninguém atrapalhe sua vida. O momento é de crescimento e expansão. Chega de parcerias que te tiram do caminho.

Câncer

Você está focado em chegar no topo. O segredo é comprometimento. Continue se esforçando e muito cuidado com as companhias. Você tem muitos sonhos e muitas metas. Vamos realizar?

Leão

Nesse momento você precisa cuidar da sua energia. Não se desgaste sem necessidade. Só foque no que realmente importa, especialmente quando se trata de amizades e grupos. Observe o que vale realmente a pena.

Virgem

Nos próximos dias você vai se sentir mais leve, virginiano(a). Pode ser que você ainda tenha que resolver algumas pendências em relação a sua iniciativa ou autonomia. Não existe o momento perfeito. As suas parcerias e relacionamentos continuam pedindo atenção.

Libra

Para agir você não precisa esperar pelo outro. Vá lá e faça acontecer. Você está iniciando um novo ciclo super importante. Nos próximos 9 meses você vai receber a visita de Lilith e vai ter que encarar os relacionamentos ou situações que estão em desordem na sua vida. Chega de histórias mal resolvidas.

Escorpião

Você pode contar com seu par ou com suas parcerias? Ou será que você anda insistindo em relacionamentos desgastados e que não vão te levar a lugar nenhum. Os seus dois planetas regentes, Marte e Plutão, pedem que você olhe para suas estruturas. Algumas estruturas precisam ser fortalecidas, especialmente as emocionais e da vida prática. Não permita que o outro impeça sua iniciativa.

Sagitário

Converse, comunique, diga o que sente. Relacionamentos baseados em conversas não complicam sua vida. Tente se organizar mais, principalmente no campo das ideias. Com as ideias bagunçadas não existe progresso.

Capricórnio

Sinto que o passado está batendo à sua porta. Você vai ter que revisar algumas experiências ou relacionamentos e sentimentos mal resolvidos. Chegou a hora de fazer a limpeza. Elimine sentimentos que estão aí aprisionados, elimine pessoas tóxicas e tudo que não te faz bem.

Aquário

Você se sente feliz, aquariano(a)? Tudo que você precisa agora é ser verdadeiro com você e com os outros. Deixe de lados pessoas que não são sinceras, jogos de poder e dominação. Plutão está retrógrado no seu signo, aproveite para revisar sua autenticidade. Se não for de verdade não é pra ser.

Peixes

Como andam seus objetivos, pisciano(a)? Netuno, seu planeta regente, está retrógrado. Revise seus planos, metas e objetivos. Eu sei que pode ser desafiador para você, mas o momento pede aperfeiçoamento. O que pode te ajudar é focar no que é importante. Não perca tempo e energia com qualquer pessoa ou situação.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.