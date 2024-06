Shrek 5 é confirmado, e Burro terá filme próprio, diz Eddie Murphy

Após algumas especulações sobre o lançamento de "Shrek 5", o ator Eddie Murphy, que dá voz ao personagem Burro, confirmou que o filme será lançado em 2025. Ele falou sobre o assunto ao portal Collider.

"Começamos a fazer ["Shrek 5"] meses atrás. Eu gravei o primeiro ato, e vamos fazer isso esse ano, vamos terminar", contou.

O ator também fez outra revelação. Segundo ele, um dos personagens mais marcantes da franquia, o Burro, ganhará seu próprio filme solo. De acordo com ele, as gravações de "Burro" devem começar depois que Shrek 5 for finalizado.

"Shrek vai sair, e então o Burro terá seu próprio filme. Nós faremos um filme do Burro. Então vamos fazer Shrek e o Burro", completou.

Veja também Zoeira Marcello Antony conta que filhos trabalham de auxiliar de cozinha e faxineiro em Portugal Zoeira Iza comenta expectativa para a chegada da primeira filha e ganha declaração surpresa de Yuri Lima

Burro não é o primeiro personagem da franquia a ganhar seu próprio filme. O Gato de Botas também tem duas versões. A primeira foi lançada em 2011 e a segunda em 2022. Em Gato de Botas 2: O Último Pedido, o felino descobre que sua paixão pela aventura cobrou seu preço: ele já gastou oito de suas nove vidas.

Ele então parte em uma jornada épica para encontrar o mítico Último Desejo e restaurar suas nove vidas.

Eddie Murphy sempre manifestou desejo por um filme de Burro. Ele disse ao Entertainment Tonight em 2023 que faria um quinto filme de Shrek "em dois segundos" se algum dia fosse convidado a reprisar Burro.

"Eu amo Burro", disse Murphy. "Você sabe, eles fizeram filmes do 'Gato de Botas'. Eu pensei, 'Eles deveriam ter feito um filme do Burro. Burro é mais engraçado que Gato de Botas. Quer dizer, eu adoro o Gato de Botas, mas ele não é tão engraçado quanto o Burro. ... Eu faria um filme do Burro. Eu faria outro 'Shrek' em dois segundos."

Universo de Shrek

A franquia Shrek lançou quatro filmes entre 2001 e 2010. O Shrek original faturou cerca de US$ 487 milhões e se tornou o primeiro filme vencedor do Oscar na categoria longa de animação. Shrek 2 arrecadou US$ 928 milhões e ambos os filmes concorreram à Palma de Ouro no Festival de Cinema de Cannes.

Shrek Terceiro e Shrek Para Sempre receberam menos elogios do que os dois primeiros filmes, mas ainda sim conseguiram arrecadar US$ 813 milhões e US$ 752 milhões em todo o mundo, respectivamente.