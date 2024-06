Marcello Antony conta que filhos trabalham de auxiliar de cozinha e faxineiro em Portugal

O ator Marcello Antony, que recentemente virou assunto ao revelar que estava atuando como corretor de imóveis em Portugal, contou que os filhos também trabalham em solo europeu.

Francisco, de 21 anos, filho dele com a atriz Mônica Torres, é auxiliar de cozinha e ganha 850 euros por mês (R$ 4.930). Já Lucas, de 23 anos, e Louis, de 19, enteados dele, trabalham com faxina e passeando com cães em Lisboa.

Marcello contou sobre a vida familiar em entrevista ao canal de Leda Nagle no Youtube. Segundo ele, a intenção de trabalhar partiu dos próprios filhos, justamente por conta de uma mentalidade que seria diferente da do Brasil.

"Todos os meus filhos estão trabalhando. Nunca forcei eles a nada. Aqui em Portugal, dinheiro vale. Um euro vale. O Francisco trabalha como auxiliar de cozinha de um restaurante em Lisboa. Ele ganha 850 euros, que é um salário mínimo aqui. Eu ajudo ele com o aluguel, e com esse dinheiro que ele ganha, ele paga as contas de água, luz, gás, e sobra um dinheiro para ele viver", explicou o artista e corretor.

Os outros dois filhos de Marcello ganham menos, um com 80 euros por faxina e o outro com 40 euros por passeio, mas ele pontua que ambos já estão pensando em se mudar para outro país europeu.

"São coisas que eles não fariam no Brasil. Francisco nunca seria auxiliar de cozinha no Brasil. A mentalidade aqui na Europa é outra. Isso cria uma casca neles. Eles têm certeza que não vão fazer faxina para sempre, nem ser auxiliar de cozinha para sempre", opinou.

Segundo ele, Lucas e Louis já planejam uma mudança para a Holanda, onde se ganha mais pelo salário mínimo.

Mudança de país

Marcello conta que o trabalho acabou virando algo presente na mentalidade dos filhos, que entenderam o potencial do dinheiro onde vivem.

"Estou dizendo isso num panorama de mentalidade, de como eles estão encarando a vida, coisa que eu não tive na minha idade. Eles enfrentam a vida como ela é: vão tomar esporro de patrão, vão ser ignorados, discriminados. A tendência dos pais é dizer sempre 'sim', e a própria vida vai dar 'não' para eles, e eles têm que estar preparados", garantiu.

Atualmente, Marcello Antony é dono de duas hamburguerias no Rio de Janeiro, mas fechou um restaurante que tinha em Portugal.

Carolina Antony, com quem o ator é casado há 14 anos, também está trabalhando como corretora na mesma empresa que ele. Os dois são pais de Lorenzo, de 12 anos. Ele também pai ainda de Stephanie, de 24 anos, adotada, assim como Francisco.

Sobre a carreira como ator, ele garantiu que não deve abandonar a arte. "A notícia que rola é que eu 'abandonei a minha carreira', que eu 'joguei no lixo'. Não. Vou ser ator até morrer, até ficar velhinho. É uma profissão que me permite trabalhar assim. Só agreguei a uma coisa que eu vi uma oportunidade muito boa", reforçou.