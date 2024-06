Marcello Antony deixa carreira de ator e anuncia novo emprego como corretor de imóveis de luxo

Morando em Lisboa desde 2018, Marcello Antony resolveu largar a carreira de ator para se dedicar ao trabalho de corretor de imóveis de luxo em Portugal. Nas redes sociais, o ex-galã de novelas nas décadas de 1990 e 2000 compartilhou sobre a empresa que atua, nesta segunda-feira (3).

"Quero proporcionar a você a experiência excepcional que merece na busca do seu imóvel perfeito. A The Agency, com sua experiência no setor imobiliário aliada a um profundo conhecimento do mercado de luxo, me permite oferecer uma visão única e estratégias personalizadas para atender às suas necessidades específicas", disse.

O ator se mudou para o país europeu quando foi gravar a novela portuguesa "Valor da Vida", em 2018.

No site oficial da agência, a empresa celebra o fato de Antony ser um "renomado ator brasileiro". "Com uma carreira na televisão, cinema e teatro, Marcello conquistou reconhecimento internacional e inúmeros prêmios. Crescendo no Rio de Janeiro, ele desenvolveu um profundo apreço pelas diversas culturas e artes. Em 2018, Marcello mudou-se para Portugal e rapidamente encontrou oportunidades no setor imobiliário de luxo. Ele aproveitou sua extensa rede e habilidades de comunicação para se conectar com os clientes", escreveu a agência.

Veja também Zoeira Bárbara Evans atualiza estado de saúde do filho e diz que segue esperando vaga na UTI Zoeira Família de Mamie Laverock diz que corpo da atriz 'estilhaçou' após cair do 5º andar

Antony mora em Portugal com a esposa, os filhos Francisco, de 20 anos, e Stéphanie, de 23, do relacionamento com Monica Torres, e Lorenzo, de 11 anos, do atual casamento. Também vivem com o ator os enteados Lucas, de 22 anos e Louis, de 17.

O último papel de Antony no Brasil foi no seriado Malhação, em 2017. Na trama adolescente, o ator viveu o pai de Lica (Manoela Aliperti).