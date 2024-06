Bárbara Evans atualiza estado de saúde do filho e diz que segue esperando vaga na UTI

Bárbara Evans falou sobre o estado de saúde de seu filho de seis meses e chorou em publicação no Instagram. O menino teve bronquiolite e teve de ser internado, mas no momento está no aguardo de uma vaga de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

"Bom dia, gente. Desculpa amigos, família, todo mundo. Não estou conseguindo responder às mensagens. Antônio está estável, igual ontem. Estamos esperando uma vaga na UTI, porque não tem", desabafa.

Angústia materna

Chorando, a influenciadora revelou que está sem perspectivas: "Estou arrumando as coisas, porque não tem onde ficar quando vai pra UTI. Já tomei banho, porque não sei quando vou tomar banho de novo. A gente vai se falando. Tem que ser forte".

"Agradeço a preocupação de todos! Não estou conseguindo falar agora, estou bastante abalada. Mas agradeço do fundo do meu coração!", disse a filha de Monique Evans.

A influencer chegou a ler seus outros dois filhos também a emergência, Álvaro, gêmeo de Antônio, e Ayla, sua primogênita, mas os dois foram liberados e estão com a saúde boa.

"Todos os três estão com o pulmão ok, ninguém está com pneumonia, mas Ayla foi liberada, Alvaro também, e Antonio vai ficar internado por conta do desconforto respiratório que está muito forte, ele não está conseguindo mamar de tanto desconforto e a saturação dele também não está legal", informou.