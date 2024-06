Além de filme sobre Imhotep, A Múmia 4 deve ser lançado com Rachel Weisz e Brendan Fraser

Um insider internacional, chamado Daniel Richtaman, afirmou que produtores da Universal Pictures estão planejando lançar três filmes sequenciais da franquia "A Múmia".

De acordo com o insider, um dos projetos é uma pré-sequência focada no vilão Imhotep, e outro projeto é uma sequência com retorno de Rick O’Connell (Brendan Fraser) e Evie (Rachel Weisz).

O retorno de Weisz é uma surpresa para os fãs da franquia, já que a atriz foi substituída por Maria Bello em "A Múmia: Tumba do Imperador Dragão".

À revista Verity, Brendan Fraser, contou que seu retorno depende do roteiro a ser apresentado a ele.

“Não sei como isso poderia funcionar, mas eu adoraria retornar [para um novo filme da franquia] se alguém apresentar o conceito certo. É difícil dar continuidade [aos filmes originais]. O elemento que eles tinham, e eu não vi no reboot do Tom Cruise, é a diversão. Não havia diversão naquela versão da história. Foi apenas um filme sério. ‘A Múmia’ deveria ser uma aventura divertida, não apenas assustadora”, declarou o ator.

Jean-David Solon, artista conceitual, divulgou, recentemente, artes da pré-sequência "Imhotep". Veja todas as imagens no link.

Foto: Divulgação

