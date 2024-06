Músico da banda de Alceu Valença tem mala extraviada em Fortaleza, e Waldonys empresta sanfona

O instrumentista e compositor Alceu Valença relatou que um músico da sua banda teve a sanfona extraviada ao desembarcar no Aeroporto de Fortaleza. O pernambucano esteve no palco do "Arraiá do Iguatemi Hall”, no Shopping Iguatemi Bosque, nesse sábado (1º).

Em tom descontraído, Valença contou sobre o transtorno, durante o show, para agradecer ao cantor cearense Waldonys, que emprestou uma sanfona para o integrante se apresentar.

No evento, o músico cantou um dos seus maiores sucessos, como “La Belle de Jour”, “Morena Tropicana" e “Anunciação”.

A Fraport, concessionária do Aeroporto Internacional de Fortaleza, informou que as bagagens dos passageiros são de responsabilidade das companhias aéreas.