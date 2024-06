Festival de fotografia leva formação e programação artística gratuita para Quixadá e Quixeramobim

“Tudo que já foi, é o começo do que vai vir”. Sob tema inspirado na obra “Grande Sertão: Veredas”, do escritor João Guimarães Rosa, os municípios de Quixadá e Quixeramobim acolhem, a partir da próxima quarta-feira (5) a 5ª edição do Festival de Fotografia do Sertão Central – Qxas.

A programação do evento de fotografia, majoritariamente gratuita e de livre acesso do público, inclui momentos formativos como palestras e workshops, exposições e leituras de portfólio. O festival é idealizado por Beto Skeff e Glicia Gadelha, contando com curadoria de Iana Soares, Maíra Gamarra e Elen Andrade.

Homenagens do ano

Na edição de 2024, o Qxas presta duas homenagens que ocorrem na abertura do evento, na quarta (5), às 20 horas, no Teatro de Bolso da Secretaria de Cultura/Fundação Cultural de Quixadá.

A primeira é para a fotógrafa cearense Patrícia Veloso. O trabalho da homenageada enquanto produtora cultural, curadora e editora é reconhecido pelo evento como ferramenta de “valorização e divulgação do patrimônio histórico, cultural, artístico e natural brasileiro”.

A segunda homenagem é para o mineiro Eustáquio Neves, cuja pesquisa multidisciplinar de manipulação de negativos e cópias para refletir criticamente sobre temas sociais é destacada como contribuição ao campo no Brasil.

Programações artísticas

No mesmo dia da solenidade de início do festival, será aberta a exposição coletiva fruto da convocatória nacional do Qxas em 2024, inspirada no tema do ano, o que ocorre às 21 horas, na Praça do Leão, em Quixadá

Até o próximo sábado (8), a programação irá se dividir entre os municípios de Quixadá e Quixeramobim.

Como destaque, as intervenções “AGITPROPQXAS”, de Aline Albuquerque (CE), e "Arquivos Confabulados: a colagem na construção de novas memórias”, de Gê Viana (MA) e Maurício Pokemon (PI), ficam abertas durante todo o período do festival.

Além das intervenções previstas, o Qxas neste ano acolhe um total de nove exposições de fotografia. Entre elas, nomes como Jane Batista, Sergio Carvalho, Daniel Teixeira e Rafael Vilarouca (CE), além de mostra coletiva de fotógrafos da periferia de Fortaleza e do acervo do Instituto Quixeramobim Histórico.

Formação

Colégios dos dois municípios que recebem o festival terão atividades como oficinas e rodas de conversa. Com o projeto Qxas nas Escolas, a previsão é beneficiar 350 estudantes e professores da rede pública da região.

Além do braço voltado às escolas de ensino Fundamental e Médio, a programação formativa do Qxas inclui atividades como workshops com temas como fotografias feitas por mulheres e realidade na imagem, rodas de projeção, cursos e oficinas, passeios fotográficos, palestras, leitura de portfólios e lançamento de publicação.

V Festival de Fotografia do Sertão Central – Qxas

Quando: de 5 a 8 de junho

de 5 a 8 de junho Onde: Quixadá e Quixeramobim

Quixadá e Quixeramobim Mais informações: @festivalqxas

Confira a programação completa

Quarta, 5 de junho

20 horas - Abertura com homenagens a Patrícia Veloso e Eustáquio Neves, no Teatro de Bolso da Secretaria de Cultura/Fundação Cultural de Quixadá

21 horas - Abertura da exposição fruto de convocatória nacional, com o tema “Tudo que já foi, é o começo do que vai vir”, na Praça do Leão (Quixadá)

Quinta, 6 de junho

9 horas - Workshop “Mulheres Luz, trajetórias e estratégias”, com Mônica Maia, na Casa de Saberes Cego Aderaldo (Quixadá)

13 horas - Workshop “A (Re)Invenção da Realidade – Fotografia, acontecimento e interpretação, de Alexandre Sequeira (PA), na Casa de Antônio Conselheiro (Quixeramobim)

14 horas - Curso Fotografia e Expressão, com Fernando Jorge, na Faculdade de Educação, Ciência e Letras do Sertão Central (FLECLESC) (Quixadá)

15h30 - Roda de Projeção “Quixadá no arquivo fotográfico de José Nilo Teixeira”, com Cecília Andrade, na Casa de Saberes Cego Aderaldo

17h30 - Abertura da exposição "Quero me descobrir, mas tenho medo do posso encontrar", de Jane Batista, seguida de conversa com a fotógrafa mediada por Patrícia Veloso, na Casa de Saberes Cego Aderaldo (Quixadá)

17h30- Abertura da exposição “Memórias Afetivas”, do Quixeramobim Histórico, na Ponte Metálica (Quixeramobim)

18h30 - Abertura da exposição “Voar com as aves da caatinga”, resultado do projeto Qxas nas Escolas, no Colégio Sagrado Coração de Jesus (Quixadá)

19 horas - Abertura da exposição “Quando o passado for presente, lembre de mim no futuro”, de Rafael Vilarouca (CE), seguida de conversa com o fotógrafo, na Casa de Antônio Conselheiro (Quixeramobim)

20 horas - Palestra “[Foto]livro de artista: processo e criação”, com José Diniz, na Secretaria de Cultura/Fundação Cultural de Quixadá

20 horas - Palestra "Vida, Arte e Autoficção Poética – Colhendo flores à beira do abismo”, de Alexandre Sequeira (PA), na Casa de Antônio Conselheiro (Quixeramobim)

21h30 - Projeção na Pedra da Convocatória Nacional, seguida de shows com David Einstein e Julio Jamaica, na Praça da Cultura (Quixadá)

Sexta, 7 de junho

5 horas - Saída fotográfica para os monólitos, com Alexandre Pinheiro (CE), partindo do Hotel Monólitos (Quixadá)

9 horas - Workshop “O Corpo como Arquivo”, com Eustáquio Neves (MG), na Casa de Saberes Cego Aderaldo (Quixadá)

9 horas - Curso “Fotografia e Expressão”, com Fernando Jorge (CE), na FECLESC Quixadá

14 horas - Palestra “Elas chegam pelo Mar”, com Marília Oliveira (CE), na FECLESC Quixadá

14 horas - Leitura de Portfólio, com Eder Chiodetto (SP), Fernando Jorge (CE) e Mônica Maia (SP), na Casa de Saberes Cego Aderaldo (Quixadá)

14h30 - Workshop “[Foto]livros e outros objetos: processo e criação do artista”, com José Diniz (RJ), na Casa de Antônio Conselheiro (Quixeramobim)

16 horas - Workshop Escrever Imagens, com Rafael Brasileiro (CE), na Secretaria de Cultura/Fundação Cultural de Quixadá

17 horas - Foto Passeio Festa de Antônio, guiado por Beto Skeff (CE), partindo da Casa de Antônio Conselheiro (Quixeramobim)

17h30 - Performance poética Cartografia Fragmentada, com João Charlie (CE), no Galpão da RFFSA (Quixadá)

17h30 - Lançamento do livro “Vá me desculpando qualquer coisa”, com Projeção Comentada das fotografias com o autor Emrah Kartal, na Casa de Antônio Conselheiro (Quixeramobim)

18 horas - Calçada da Memória, com João Charlie (CE), no Museu Histórico de Quixadá

19h30 - Palestra: “[Foto]livro de artista: processo e criação”, com José Diniz, na Casa de Antônio Conselheiro (Quixeramobim)

20 horas - Palestra “Colagem é Seiva”, com Gê Viana (MA), na Secretaria de Cultura/Fundação Cultural de Quixadá

20h45 - Palestra “Da vontade de ver o mar, onde ele não está", com Maurício Pokemon (PI), na Secretaria de Cultura/Fundação Cultural de Quixadá

21h30 - Projeções na Pedra da Convocatória Nacional e shows com Banda Tertúlia e Isaac Candido, na Praça da Cultura (Quixadá)

Sábado, 8 de junho