Família de Mamie Laverock diz que corpo da atriz 'estilhaçou' após cair do 5º andar

O corpo da atriz Mamie Laverock, que estrelou "Quando Chama o Coração", ficou "estilhaçado" após ela cair do 5º andar de um prédio, segundo a família da jovem de 19 anos. O acidente ocorreu no começo de maio, mas ela ainda segue em estado grave.

"Focando agora na cirurgia de Mamie hoje. Seu corpo estilhaçou. Ela passou por duas cirurgias de 11 horas com dois médicos trabalhando nela, uma cirurgia de três horas e outra cirurgia hoje. Não temos nada além de gratidão pelos médicos e enfermeiras que têm sido exemplares no seu cuidado desde 26 de maio", diz nota oficial da família.

A atriz está internada em Vancouver, no Canadá, após ser socorrida de sua casa, em Winnipeg, no dia 11 do mês passado.

Vaquinha

Os parentes de Mamie organizaram uma vaquinha solidária para contribuir com os gastos de saúde da atriz. O pedido inicial era de 30 mil dólares canadenses, mas a quantia já passa de 36 mil.

"Sua recuperação não está clara neste momento, mas ela está viva e mostrando sinais de melhora. Estamos tentando ir todos os dias para apoiá-la. Qualquer contribuição nos ajudaria a estar ao lado dela. Mas isso pode levar mais de um mês ou mais", diz comunicado na página da arrecadação.