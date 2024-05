Quem é Mamie Laverock, atriz de Quando Chama o Coração que caiu de 5° andar de hospital

Mamie Laverock, de 19 anos, caiu do quinto andar de um hospital em Vancouver, no Canadá, no último domingo (26). A atriz é conhecida por interpretar Rosaleen Sullivan na série "Quando Chama o Coração".

Na trama, a personagem é filha de Patrick e Molly Sullivan. O pai de Rosaleen foi um dos mineiros mortos no acidente no início da série. Quando criança, ela teve dificuldade em lidar com a morte do pai e guardou rancor contra Henry Gowen por causa disso.

Veja também Zoeira Chay Suede e Laura Neiva estão à espera do terceiro filho Zoeira Samara Felippo diz que vai recorrer na Justiça após condenação em processo com Mário Frias

Mamie também atuou nos filmes "Guerra É Guerra" (2012) e "The Hollow Child" (2017), além de ter participado de dois episódios da série "Lemony Snicket: Desventuras em Série" da Netflix.

O QUE ACONTECEU COM MAMIE LAVEROCK

A atriz Mamie Laverock está respirando por aparelhos após cair do quinto andar de um hospital. As informações foram divulgadas pela família através de uma vaquinha online na plataforma GoFundMe.

“Ela sofreu ferimentos com risco de vida, passou por várias cirurgias extensas e atualmente está em suporte vital. Estamos todos arrasados, em estado de choque, neste momento extremamente difícil", declarou a família.

A jovem teve uma emergência médica no dia 11 de maio e foi levada por sua mãe, Nicole, para um hospital em Winnipeg, no Canadá. Posteriormente, ela foi transferida para um hospital em Vancouver.

No entanto, a família de Mamie informou que ela sofreu uma queda dentro da instituição. "Estamos profundamente tristes em informar que em 26 de maio, Mamie, que estava em tratamento intensivo nas últimas duas semanas, foi escoltada para fora de uma unidade segura do hospital e levada até uma passarela de onde caiu cinco andares", diz o texto.

"Estamos todos arrasados, em choque, neste momento extremamente difícil", declarou a família.