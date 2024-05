Samara Felippo diz que vai recorrer na Justiça após condenação em processo com Mário Frias

Samara Felippo, de 45 anos, usou suas redes sociais, nessa terça-feira (28), para se pronunciar sobre os casos jurídicos que envolvem seu nome, entre eles, o que o deputado federal, Mário Farias, move contra a atriz.

No processo, a Justiça determinou que Felippo pague R$ 15 mil ao deputado federal, após ela usar emojis de cavalo, palhaço e cocô em uma foto com o político.

"É luta atrás de batalha. A gente vai recorrer, ainda é primeira instância e é isso. O que vocês viram na mídia foi o que saiu, mas ainda não é nenhum caso ganho. Eu estou aqui, vou esclarecer as coisas, até porque isso virou um processo público. É chato? É, mas é a vida", comentou a atriz via story.

Além de Mário e Samara, aparecem na foto outras três pessoas, sendo elas, Fernanda Nobre, Priscila Fantin e Robson Nunes. Na ocasião, Felippo compartilhou a mesma foto três vezes, em todas elas, ocultando o rosto do deputado com um emoji, primeiro, de palhaço, segundo, de cavalo, e por último, de cocô.

Na legenda, ela escreveu as seguintes frases: "Medo dessas lembranças e um palhaço no meio"; "Acho que ofendi os palhaços! Que são incríveis!".

Na sentença dada pelo juiz Guilherme Ferfoglia Gomes Dias, foi apontado que Samara agiu unicamente para atingir a honra e imagem de Mário Farias.

"As publicações da forma como foram elaboradas não indicam a intenção de criticar um ato, uma conduta ou, mesmo, a atuação do autor. Trata-se de agressão pessoal, sequer relacionada a algum fato específico, e que visa unicamente atingir a honra e a imagem do autor", escreveu o juiz.

Ainda na determinação, foi julgado ser improcedente o pedido do político para que a atriz não mencionasse mais seu nome. Para o juiz, uma decisão nesse sentido seria inconcebível pela possibilidade de uma censura prévia e "injustificado cerceamento da liberdade".

Mais processos

Outro processo jurídico citado pela atriz nas redes sociais, foi a que ela move uma ação contra o pai das suas filhas, o jogador de basquete, Leandrinho. Segundo informações do O Globo, o juiz Milton Delgado Soares, da 1ª Vara de Família da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, decidiu bloquear todas as contas bancárias on-line do atleta.

"Terça-feira já começou agitada. Só para dar um esclarecimento aqui, porque algumas pessoas vieram genuinamente vibrar pelo caso de forma positiva. Em relação a minha ação com o genitor, ainda não foi nada cumprido. Não vou me alongar muito, mas essa exposição só me prejudica. Mas eu tenho muita esperança ainda que eu vou conseguir porque o nome é 'justiça'", afirmou a artista.

O processo movido por Samara contra o ex-companheiro visa a penhora de R$ 11 milhões do atleta, que diz respeito a venda do imóvel onde o ex-casal morou no RJ. Na ocasião, Leandrinho havia reconhecido a obrigação de repassar à ex-mulher R$ 3,4 milhões pela parte dela sobre o imóvel, entretanto, Samara nunca teve acesso ao valor.