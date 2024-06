Maria Lina critica piadas sobre morte do filho que teve com Whindersson

Maria Lina, ex-namorada de Whindersson Nunes, criticou internautas que fizeram "piadas" com o filho do ex-casal, João Miguel, que morreu dois dias após o nascimento em 2021. Nas redes sociais, a influenciadora desabafou que há anos utilizam o bebê para atingir o humorista.

"Querer ofender a todo custo alguém usando uma criança que não está mais aqui? Essa criança tem mãe, avós, tios. São anos calada. Anos tentando, junto da minha família, eternizar meu ilho com o maior e respeito do mundo. São anos vendo meu filho virar ofensa para o próprio pai, que também sente dores. E eu também sinto, minha mãe também sente, mas, no fim, vocês só querem jogar baixo, só querem ofender, não importa como", desabafou.

Internautas utilizaram a morte da criança quando Whindersson comentou sobre a expectativa de vida de pessoas trans, a qual é de 35 anos. Maria Lina publicou as ofensas nas redes sociais.

"Pessoas trans: 35 anos de expectativa de vida. Seu filho: nem chegou a ver a luz do dia", escreveu uma pessoa no X, antigo Twitter. "35 anos a mais que qualquer filho seu", comentou outro. "Se eu fosse filho Whindersson também preferiria me enforcar com o cordão umbilical no útero", debochou um usuário.

Legenda: Maria Lina compartilhou o desabafo nos stories do Instagram Foto: Reprodução/Instagram

A mãe da criança explicou que as pessoas podem discordar do humorista, contudo, é "diabólico" utilizar o filho do ex-casal para isso.

"Não é sobre você concordar ou não com o que o Whindersson falou, eu também não concordei com o que ele disse de mim uns meses atrás e vim me defender. Na verdade, nesses três anos, discordei de bastante coisa dele, podem ter certeza, mas discordar de uma pessoa não te dá o direito de ser tão diabólico a ponto de usar a morte de um filho para ofender alguém", escreveu.

Entenda confusão envolvendo Whindersson, Neymar e Thiago Santineli

No domingo (2), Whindersson defendeu Neymar em relação à polêmica que envolve a PEC da Privatização das Praias. Thiago Santinelli republicou uma postagem sobre humoristas ainda não terem se pronunciado sobre a polêmica entre Luana Piovani e o jogador.

"Os que não são amigos do Neymar querem ser amigos do Neymar e não vão fazer nada que possa prejudicar esse projeto de vida", comentou Santinelli.

Whindersson por sua vez rebateu o influenciador e pediu ponderação para debater o tema. "Por que, sinceramente, eu acho privatizar as praias uma burrice ou mau-caratismo, ou um, ou outro", disse.

A atriz criticou o jogador por ter publicado uma notícia sobre o investimento em uma incorporadora que pretende erguer imóveis de alto padrão no litoral de Pernambuco e de Alagoas, no Nordeste do País.

Nas redes sociais, artistas e personalidades se manifestaram contra o posicionamento de Neymar e contra a "PEC da privatização". A maioria compartilhou imagem com os dizeres "Menos Ney e mais Mar".

Um internauta comentou que a brigada entre Whindersson e Tiago Santineli seria uma "ação do dia do Orgulho", celebrado em junho de 2024. O humorista respondeu que não se trataria de estratégia de marketing.

"Aí é pink money [termo utilizado quando marcas se usam da causa LGBTQIA+ para usufruir apenas do poder de consumo dessa população]. Respeito meus manos trans masculinos, treinamos juntos, digamos que eles são da tropa. Eles me dão a senha, não preciso tirar dinheiro de quem tem 35 anos de expectativa de vida. Mas de outro homem cis eu gosto de tomar bens materiais e dinheiro", escreveu o humorista.