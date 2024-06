Artistas criticam Neymar por defender a 'privatização de praias'; veja quem se posicionou

Artistas e personalidades se manifestaram contra a Proposta de Emenda à Constituição nº 3/2022, conhecida como "PEC da Privatização das Praias". Entre elas, as atrizes Elisa Lucinda, Letícia Colin e Vera Fischer.

Veja também Zoeira Luana Piovani chama Neymar de 'ignóbil' e questiona posição de Pedro Scooby em briga Zoeira Netflix: lançamentos da semana de 2 a 8 de junho

O assunto repercutiu após uma discussão entre Neymar e Luana Piovani. A atriz criticou o jogador por ter publicado uma notícia sobre o investimento em uma incorporadora que pretende erguer imóveis de alto padrão no litoral de Pernambuco e de Alagoas, no Nordeste do País.

Nas redes sociais, os artistas se posicionaram a favor da causa defendida por Piovani. A maioria compartilhou imagem com os dizeres "Menos Ney e mais Mar". Veja as repercussões.

Foto: Reprodução

Foto: Reprodução

Foto: Reprodução

Legenda: Artistas compartilharam arte que critica o jogador, com dizeres "menos Ney e mais mar" Foto: Reprodução

Foto: Reprodução

Foto: Reprodução

Foto: Reprodução

Entenda a briga

O embate entre Luana Piovani e Neymar começou na última segunda-feira (27), quando a atriz fez um desabafo sobre seus filhos terem o jogador de futebol Neymar como ídolo. Ela repostou uma publicação da atriz Laila Zaid falando sobre a possível privatização das praias brasileira, ideia que o atleta aprova, e escreveu:

“Meu sonho é que meus filhos esqueçam o Neymar, imagina se isso é ídolo?”, escreveu. Luana é mãe de Dom, Ben e Liz, todos frutos do relacionamento com o surfista e ex-BBB Pedro Scooby.

Insatisfeito com a opinião de Piovani, Neymar gravou uma série de vídeos falando sobre a atriz. No pronunciamento, compartilhado nessa quinta-feira (30), o jogador chamou a artista de “louca” e afirmou que ela deveria colocar um “sapato na boca” e “ficar quieta”.

Em sequência, o atleta abusou da ironia, declarando que Luana teria sido liberada de um hospital psiquiátrico e sugeriu que a declaração da atriz seria uma demonstração de interesse nele:

“Rapaziada, acho que abriram a porta do hospício aí e soltaram uma louca que não solta meu nome da boca, hein? Quem trabalha no hospício em que ela estava, por favor, vai atrás dela. Tá complicado. Acho que ela tá querendo alguma coisa comigo, não é possível”.

Em seguida, Neymar acusou a artista de buscar fama através das críticas e declarou ser necessário “enfiar um sapato” na boca dela, para que ela não se pronunciasse novamente.

“Quer ser famosa, filha? Seu tempo já foi, já, porra. Era uma ótima atriz, não tem nada para falar de você, mas agora tem que enfiar um sapato na tua boca com essa falação de merda”, afirmou.

Sobre a atriz ter afirmado que ele não é uma boa influência, o atleta argumentou que Luana não poderia julgar seu caráter, pois não o conhece: “Outra coisa, quer falar do meu caráter. Nem me conhece, não sabe de onde eu vim, não sabe o que eu passei, não sabe do meu dia a dia, sabe de nada, e quer falar dos meus filhos”.

“Você não pode falar da minha criação, né? Das minhas crias, isso você não pode falar, não. Se você quiser o telefone das mães dos meus filhos, eu te passo, sem problema nenhum. Pergunta para elas se sou mau pai. Toma vergonha na tua cara, tem mais de 50 anos e quer vir lacrar na internet?”, continuou Neymar.

Por fim, o jogador pediu que Luana “cuide de sua vida”, repetindo que a artista deveria colocar um “sapato na boca” para ficar quieta: “Cansado de ficar escutando um monte de merda de gente que não sabe o que eu vivo, nem o que passei! [...] Não fode, Luana. Tá cheia de filho aí, cheia de trabalho, vai cuidar da sua vida. Quer arrumar confusão? Põe a porra do sapato na boca e fica quieta!".