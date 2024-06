Que horas começa 'Alma Gêmea'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (25)

A novela 'Alma Gêmea' desta terça-feira (25) vai ao ar às 17:05, após 'Lucicreide Vai pra Marte'. Nesse capítulo, Guto impede que Serena vá embora e exige que ela lhe diga tudo o que sabe.

Resumo completo de 'Alma Gêmea' desta terça-feira

Guto impede que Serena vá embora e exige que ela lhe diga tudo o que sabe. Bernardo vê Guto segurando Serena e o enfrenta. Guto foge. Mirella acusa Raul de estar se insinuando para Dalila. Raul afirma que Mirella se enganou. Eliete garante a Osvaldo que pode lhe dar uma vida muito melhor do que a que Divina lhe oferece. Osvaldo pede um tempo para pensar. Serena conta para Rafael que Guto tentou lhe dar uma rosa. Rafael fica muito nervoso e não consegue acreditar que Serena não conheça Guto. Vitório fala para Olívia que gostaria de namorá-la. Olívia diz a Vitório que tem classe demais para namorar um cozinheiro, deixando-o furioso. Kátia marca um encontro com Raul na boate. Gumercindo ouve e conta tudo para Rodriguez. Felipe pergunta a Elias se é possível que Luna tenha reencarnado em Serena. Dalila chora nos braços de Roberval, contando que Raul não tem a menor consideração por ela. Vitório acaba beijando Olívia. Divina pega os dois no flagra. Guto diz a Cristina que vai acabar com Serena se ela souber do seu envolvimento com a morte de Luna. Rafael pergunta a Bernardo se ele acha que Serena e Guto já se conheciam. Serena vê o reflexo de Luna no espelho e pergunta a ela quem é Guto. Luna conta para Serena que Guto foi responsável por sua morte. Luna manda Serena tomar cuidado com Guto. Cristina convence Guto que a melhor maneira de lidar com Serena é conquistando-a. Bernardo afirma para Rafael que não importa se Serena já conhecia Guto, pois é dele que ela gosta. Serena pede a Luna que diga se elas são a mesma pessoa. Cristina entra no ateliê antes que Luna possa responder. Divina acusa Olívia de estar tentando conquistar Vitório. Olívia fica indignada e expulsa Vitório e Divina de sua casa. Divina e Ofélia falam para Mirella que Olívia é uma destruidora de lares. Mirella fica furiosa. Elias dá um livro a Felipe para que ele aprenda mais sobre reencarnação. Mirella e Carlito apoiam Olívia, que se sente humilhada por Divina. Mirna percebe que Crispim está se aproximando da casa e manda o rapaz da venda se esconder embaixo da cama. Rafael e Serena falam para Cristina que não querem fazer uma festa de casamento. Cristina acha que uma festa seria o lugar ideal para Guto beijar Serena e decide que vai fazer uma de qualquer jeito. Serena diz a Rafael que sabe que Guto é perigoso. Rafael pede que Serena não fale mais em Guto. Vitório admite para Hélio que está apaixonado por Olívia. Hélio aconselha Vitório a lutar para ficar com Olívia. Olívia conta para Mirella que sente por Vitório algo que jamais sentiu por homem algum. Mirella afirma para Olívia que ela tem direito de ser feliz. Vitório tenta falar com Olívia, mas Carlito manda que ele se afaste dela. Crispim ouve um barulho no quarto de Mirna e decide ir investigar. Cristina diz a Eduardo que quer dar um jantar para apresentar Alexandra à sociedade. Eduardo concorda. Olívia fica furiosa com Vitório e se tranca dentro de casa, recusando-se a falar com ele. Crispim encontra o rapaz da venda embaixo da cama de Mirna. O rapaz morre de medo e diz a Crispim que foi Mirna quem correu atrás dele. Mirna fica indignada e manda que Crispim jogue o rapaz no chiqueiro. Felipe fala para Rafael que acredita que Serena seja mesmo Luna. Rafael fica emocionado. Cristina fala para Rafael que quer dar um jantar para Alexandra no restaurante de Olívia. Rafael e Serena concordam com a ideia. Olívia e Vitório pensam sem parar um no outro. Jorge aconselha Vitório a fazer uma serenata para Olívia. Rodriguez vai até a boate e encontra Kátia dançando com Raul. Kátia pede desculpas a Rodriguez e larga Raul para ir embora com ele. Rodriguez fala para Kátia que vai demiti-la e expulsá-la do apartamento se encontrá-la com outro homem de novo. Vitório reúne Alaor, Hélio, Roberval e Jorge para fazer uma serenata para Olívia. Olívia fica encantada. Dalila se impressiona ao ver que Roberval sabe cantar. Divina fica furiosa ao ouvir a serenata e exige que Vitório volte para casa. Olívia fica indignada com a reação de Divina e, para mostrar que não está interessada em Vitório, joga um balde d’água nele.

Mirella fala para Olívia que ela precisa pedir desculpas, caso goste mesmo de Vitório. Olívia sai correndo atrás de Vitório, que lhe dá um beijo. Kátia pergunta a Gumercindo se foi ele quem avisou a Rodriguez que ela tinha um encontro com Raul. Guto dá um presente a Serena como pedido de desculpas. Serena se afasta de Guto, horrorizada. Guto tenta entregar um presente a Serena e diz que quer se desculpar. Serena fala para Guto que não quer nada dele e o manda ir embora. Guto exige que Serena lhe diga por que tem medo dele. Divina e Felipe veem Guto ameaçando Serena e o expulsam da pensão. Gumercindo confessa para Kátia que foi ele quem contou a Rodriguez que ela ia sair com Raul. Kátia chora e diz a Gumercindo que, agora, Rodriguez jamais se casará com ela e, muito menos, assumirá a paternidade de Rita. Cristina finge estar interessada em Guto e o convence a não desistir de separar Serena de Rafael. Eduardo apresenta Alexandra a Rafael. Alexandra diz a Rafael que ele ainda vai sofrer muito, deixando-o impressionado. Rafael percebe que a loja de rosas rendeu menos do que o normal. Raul explica para Rafael que está fazendo as contas de um jeito mais eficaz do que o de Abílio, deixando-o satisfeito. Cristina fala para Débora que sente nojo de Guto. Débora diz a Cristina que ela precisa aguentar Guto até que ele consiga separar Serena de Rafael. Vitório, Olívia e Jorge vão até o sítio de Bernardo para comprar mantimentos para o restaurante. Mirna e Jorge se encantam um pelo outro. Eliete pergunta a Osvaldo se ele vai abandonar Divina para ficar com ela. Guto decide usar Terê para se aproximar de Serena. Terezinha ameaça contar para todos que Raul é o pai do filho de Dalila se ela não fizer suas vontades. Serena promete a Felipe que vai ajudá-lo a descobrir por que Raul não gosta dele. Generosa conta para Rafael que Guto veio trazer um presente para Serena. Generosa pergunta a Rafael se Serena já conhecia Guto de algum lugar. Rafael fica ressabiado. Serena vê a imagem de Luna chorando e se sente mal. Osvaldo explica para Eliete que ama Divina e não vai abandoná-la. Eliete fica furiosa e garante a Osvaldo que vai se vingar dele. Generosa conta para Serena que Rafael não gostou de saber que ela recebeu a visita de Guto. Eliete fala para Divina que quer ser sua amiga. Rafael manda Ciro descobrir que ligação Serena tem como Guto. Jorge avisa a Mirna que irá buscar os produtos da fazenda todos os dias. Crispim não percebe que Mirna está interessada em Jorge e fica satisfeito por ela estar tratando um comprador tão bem. Serena fica triste quando Rafael não aparece para visitá-la. Raul encontra Felipe e Mirella juntos e fica furioso. Cristina fala para Olívia que quer reservar mesas em seu restaurante para dar um jantar em homenagem a Alexandra. Olívia acha que Cristina vai tentar tramar algo e se recusa a fazer as reservas para ela. Vitório explica para Olívia que eles não têm condições de recusar fregueses e aceita as reservas de Cristina. Olívia vai brigar com Vitório, que a cala com um beijo. Raul vê. Eduardo agradece a Vera por ela estar cuidando de Alexandra e a beija. Débora compra uma poção para ajudar Cristina a seduzir Rafael. Dalila conta para Roberval que Terezinha a está ameaçando. O pessoal da pensão esquece Ofélia no pátio durante uma tempestade. Raul fala para Olívia que vai exigir a guarda de seus filhos se souber que ela está namorando Vitório. Serena fala para Terê que está com um mau pressentimento. Rafael conta para Felipe que acha que Serena está mentindo para ele. Felipe fala para Rafael que ele deveria confiar em Serena ou vai magoá-la e perdê-la. Rafael fica chateado com Felipe por ele repreendê-lo. Cristina afirma para Felipe que não gosta quando Rafael briga com Serena. Felipe fala para Cristina que sabe que ela está mentindo, pois quer Rafael para si. Eurico conta para Zulmira que ouviu Cristina tramando com Raul para fazer com que Abílio fosse demitido. Ivan ouve Eurico falando de Cristina e pergunta o que ele estava dizendo.

Eurico disfarça. Vera fala para Eduardo que eles não podem trair Alexandra. Eduardo fica arrasado. Ofélia grita para que lhe tirem da chuva. Joli ouve o barulho e alerta Serena. Olívia fala para Vitório que não pode beijá-lo nunca mais, pois não quer se arriscar a perder seus filhos. Mirna paparica Jorge com a aprovação de Crispim. Olívia toma chuva e acorda resfriada no dia da inauguração do restaurante. Guto fala para Terê que quer sua ajuda para ficar amigo de Serena. Terê se recusa e avisa Guto que não vai permitir que ele faça mal para Serena. Rafael convida Agnes e Débora para o seu jantar de noivado. Agnes diz a Débora que duvida que ela e Cristina tenham realmente aceitado o noivado de Rafael com Serena. Serena pergunta a Rafael por que ele não foi vê-la. Rafael confessa que estava com ciúmes de Guto. Serena diz a Rafael que sente que conhece Guto de outro tempo, deixando-o impressionado. Ela pede que Rafael não desconfie mais dela. Débora fala para Guto que dará um jeito de fazer com que Serena saia do restaurante no meio do jantar para que ele possa surpreendê-la com um beijo. Madalena leva o vestido de noiva de Serena para que ela experimente. Rafael vê Serena vestida de noiva. Madalena, Divina e Ofélia avisam que dá azar o noivo ver a noiva antes do casamento. Rafael e Serena não ficam preocupados. Mirna pede que seu Santo Antônio lhe ajude a ficar noiva de Jorge. Débora entrega a poção que comprou para Cristina e avisa que Rafael vai pensar que ela é Serena depois de bebê-la. Jorge confessa para Vitório que está interessado em Mirna e diz que vai ficar amigo de Crispim para que ele não desconfie de nada. Rafael comenta com Cristina que acha que Serena se lembra de Guto de outra vida. Cristina percebe que Rafael está próximo de descobrir a verdade. Ivan pergunta a Zulmira o que Eurico estava falando de Cristina. Zulmira conta que Eurico não considera Cristina tão honesta quanto parece. Raul garante a Dalila que ainda a ama e que não vai deixá-la casada com Roberval para sempre. Nina fica chateada ao perceber que Felipe só tem olhos para Mirella. Gumercindo percebe. Vitório obriga Olívia, mesmo doente, a comparecer à inauguração do restaurante. Alexandra fala para Serena que há muita inveja perto dela. Serena e Alexandra sentem simpatia uma pela outra. Ivan, a mando de Cristina, quebra o vidro da loja de rosas e foge. O policial Arthur vê o vidro quebrado e pede a Rafael para averiguar se houve alguma perda. Ivan espera Rafael voltar para o restaurante para chamar Serena com a desculpa de que o botânico quer falar com ela. Olívia resolve ir atrás de Serena e Cristina a segue. Adelaide vê Débora sorrindo e, percebendo que ela está tramando algo, decide sair também. Guto surpreende Serena e a beija. Ciro vê a cena. Rafael chega e vê também. Serena empurra Guto e Rafael avança sobre ele. Guto cai e, logo em seguida, sai correndo. Rafael acusa Serena de traí-lo com outro homem. Serena fica indignada com a desconfiança de Rafael e lhe devolve o anel de noivado e lhe diz que não quer mais nada dele. Rafael vai embora muito magoado. Serena desmaia nos braços de Eduardo. Cristina manda que Ivan jamais fale sobre o que fez naquela noite. Serena vê Cristina sorrindo. Agnes fala para Olívia e Adelaide que a cena que viram prova que elas não devem confiar em Serena. Olívia e Adelaide continuam se recusando a acreditar que Serena estivesse traindo Rafael. Ciro vai atrás de Guto e lhe pergunta por que ele beijou Serena. Guto sai correndo sem responder. Serena pensa em Rafael e chora sem parar. Cristina finge consolar Rafael e lhe serve uma bebida misturada com a poção. Raul diz a Olívia que, se seu restaurante continuar indo tão bem, vai começar a se interessar por ele. Olívia fica preocupada. Serena garante a Divina que não conhece Guto. Divina afirma para Serena que ninguém jamais acreditará nela. Rafael sente uma tontura e vê Serena no lugar de Cristina. Cristina beija Rafael, que fica cada vez mais confuso.

Ofélia paparica Joli e afirma que ele é o único que se importa com ela. Roberval revela a Dalila que a perdoaria se ela beijasse outro homem porque a ama. Vitório tenta beijar Olívia. Olívia explica para Vitório que eles não podem namorar porque Raul lhe ameaçou. Vitório se resigna e vai embora, deixando Olívia decepcionada. Serena fala para Terê que acha que tomou o rumo errado na vida. Felipe olha para o retrato de Luna e pede que ela faça com que Rafael descubra o que aconteceu de verdade. Rafael acorda no dia seguinte e fica chocado ao ver Cristina ao seu lado. Rafael se sente culpado por ter desonrado Cristina. Ofélia faz com que Joli se sente no seu colo à mesa. Serena conta para Olívia que Guto a surpreendeu e Rafael chegou bem na hora em que ele estava beijando-a. Olívia afirma para Serena que ela caiu numa armadilha. Serena fica indignada e garante a Olívia que não vai permitir que lhe enganem. Débora aconselha Cristina a fingir que não quer nada de Rafael para que ele se sinta ainda mais culpado. Felipe fala para Rafael que é muita coincidência que Serena estivesse beijando alguém bem no momento em que ele voltou ao restaurante. Rafael afirma para Felipe que apenas teve sorte de descobrir a verdade. Cristina pede mais dinheiro a Raul, que entrega a contragosto. Ciro conta para Adelaide que tentou interrogar Guto, mas não conseguiu informação alguma dele. Agnes fala para Ciro que ele não deveria se meter em assuntos que não lhe dizem respeito, mas Adelaide o parabeniza por sua iniciativa. Cristina finge para Rafael estar arrependida do que fez, deixando-o arrasado. Crispim pede que Roberval corte seu cabelo. Cristina dá o dinheiro que conseguiu a Guto e manda que ele fique de boca fechada. Elias afirma para Rafael que, se Serena o traiu, ela não era sua alma gêmea. Dalila acusa Raul de nunca tê-la amado como Rafael ama Serena. Roberval pensa em Dalila e acaba fazendo um caminho de rato no cabelo de Crispim. Olívia manda Hélio descobrir onde Guto mora. Alexandra afirma para Eduardo que Rafael está sendo enganado. Eduardo acha que Alexandra está tendo um acesso de loucura. Adelaide vai visitar Serena e chama-a de neta. Rafael conta para Eduardo que dormiu com Cristina. Olívia garante a Cristina que vai desmascará-la. Cristina revela a Olívia que, finalmente, conquistou Rafael e se casará com ele. Olívia avisa Cristina que não vai permitir que ela engane Rafael. Eduardo aconselha Rafael a se casar com Cristina. Serena garante a Adelaide que não conhecia Guto e explica que tem uma sensação horrível quando se aproxima dele. Adelaide acredita em Serena. Débora fala para Agnes que sonha com o dia em que Cristina se casar com Rafael, pois não precisará mais do dinheiro dela. Rafael pede que Eduardo dê um cheque a Serena e a mande nunca mais procurá-lo. Raul afirma para Dalila que ainda a ama, mas no fundo não aguenta mais ter que lidar com ela. Rafael diz a Ciro que ele não precisa mais investigar quem é Guto, pois já tem certeza de que Serena está envolvida com ele. Ofélia sugere a Divina que ela arrume uma namorada para Vitório, para afastá-lo de Olívia. Crispim fica furioso com Roberval por ele ter estragado seu cabelo. Hélio pergunta a Guto por que ele beijou Serena. Guto responde que Serena quis beijá-lo. Hélio e Guto se enfrentam, mas são separados pela polícia. Osvaldo fala para Hélio que ele vai ter que usar a cabeça e não os punhos se quiser descobrir quem quer prejudicar Serena. Débora exige que Rafael se case com Cristina. Cristina afirma para Rafael que não quer que ele se case por obrigação. Eduardo entrega o cheque a Serena, que fica chocada. Cristina garante a Débora que Rafael vai ficar tão culpado que vai pedi-la em casamento. Vera pergunta a Eduardo se o problema de Alexandra não pode ser espiritual. Serena exige falar com Rafael.

