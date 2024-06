Autora de Bridgerton reage sobre mudança romântica de Francesca em série

A autora Julia Quinn, que assina a série de livros da família "Bridgerton", reagiu sobre a mudança na vida de Francesca, interpretada por Hannah Dodd, na série adaptada pela Netflix.

Nas últimas semanas, alguns leitores da obra usaram as redes sociais para criticar a maneira como o gênero do interesse romântico da personagem foi alterado na trama, apresentando diferenças do livro original.

Na série, Francesca se casa com John Stirling (Victor Alli) no fim da terceira temporada. Os rumos mudam quando, após a morte do marido, a jovem encontra um novo amor.

Enquanto nos livros Francesca vive esse romance com Michael Stirling, um primo do marido, na série, ela conhece Michaela Stirling (Masali Baduza), prima de John, indicando um possível romance lésbico.

"Muitos fãs de Bridgerton expressaram sua surpresa — e, para alguns, desapontamento. Qualquer pessoa que leu qualquer entrevista minha nos últimos anos sabe que estou profundamente comprometida com a ideia de fazer de Bridgerton um universo mais inclusivo e diverso conforme os livros são adaptados para a tela", iniciou Julia em publicação no Instagram.

Apesar de estar aberta às adaptações, a escritora confessou ter tido receio quando a showrunner Jess Brownell sugeriu uma mudança tão intensa. "Queria ter certeza que continuaria fiel ao espírito do livro e dos personagens", disse.

Ela ainda revelou que se reuniu com a equipe da série para que, juntos, construíssem uma narrativa para que a história de amor de John e Francesca não fosse apagada.

"Queria que o leitor sentisse o quanto ela amava John, e o quanto Michael também o amava, para que a sensação de culpa e a forma como eles se apaixonam após a morte de John fizesse mais sentido", afirmou.

Julia ressalta que a essência do romance vai permanecer e se mostrou confiante com a temporada de Francesca: "Será a temporada mais emocionante e comovente da série, assim como 'O Conde Enfeitiçado' sempre foi o livro da série 'Bridgerton' que mais arranca lágrimas", finalizou.