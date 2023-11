Mel Fronckowiak reage a reencontro do grupo Rebelde Brasil: 'não mesmo'

A atriz e apresentadora Mel Fronckowiak, que deu vida a personagem Carla, em Rebelde Brasil, se disse surpresa com a notícia de que o grupo iria retornar aos palcos em 2024. A ex-integrante da novela teen considerou como um "delírio dos fãs" os rumores desse novo projeto.

Em entrevista concedida à Folha de São Paulo, Mel disse se reconhecer mais como apresentadora do que como uma "atriz que canta" e, mesmo sem citar o nome dos outros atores, foi enfática em sua resposta. "Não vejo isso [a nova versão] acontecendo. Não mesmo. Seguimos caminhos bem diferentes", disse Mel.

Na novela, exibida em 2011 pela Record TV, a atriz fazia par romântico com o personagem Tomás, interpretado por Chay Suede. De lá para cá, Mel fez participações em séries como "O Hipnotizador" (2015) e "3%" (2016). Contudo, ela reforçou que seu foco é como apresentadora.

"Me considero uma atriz, que pode eventualmente cantar, mas me sinto à vontade é no lugar de apresentadora", afirmou Mel.

Por fim, a apresentadora, esposa do ator Rodrigo Santoro, revelou que estará em mais uma temporada do reality "Destino Certo", no GNT. Segundo Mel, após percorrer o Brasil nos últimos episódios, essa nova temporada irá voltar com as viagens internacionais.

"Ainda estamos vendo alguns roteiros, mas possivelmente o Oriente deve estar nas próximas viagens. É um destino que eu conheço pouco e quero desbravar", conclui.