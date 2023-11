Rebelde Brasil irá retornar aos palcos em 2024, diz colunista

O Rebelde Brasil, composto por Lua Blanco, Chay Suede, Mel Fronckowiack, Micael Borges e Sophia Abrahão, irá retornar aos palcos em 2024, conforme a colunista Fábia Oliveira. A previsão é de que a turnê aconteça entre março e abril.

Ainda segundo as fontes da coluna, as datas ainda estão sendo combinadas com o quinteto.

Nos últimos dias, após o sucesso da turnê do RBD no Brasil, Arthur Aguiar chegou a falar nas redes sociais sobre os pedidos dos fãs por um retorno do grupo brasileiro.

“Venho recebendo muitas mensagens sobre Rebelde. Muitas, muitas mesmo. Eu já falei isso várias vezes, mas vou falar de novo. Não é tão simples quanto vocês acham que é. Depende de muitas coisas, inclusive, de todos quererem e isso é uma coisa que não está no meu domínio, como se dependesse só de mim. Depende de todo mundo querer porque eu acho que só faz sentido se todo mundo topar”, disse na ocasião.