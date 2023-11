Filha de Mingau atualiza estado de saúde do pai e mostra foto dele pela 1ª vez no hospital

A filha do músico Mingau, Isabella Aglio, compartilhou um registro emocionante ao lado do pai, sendo a primeira foto do rosto dele desde que foi internado, em setembro. O baixista da banda Ultraje a Rigor, que foi baleado na cabeça, segue em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) devido a uma infecção pulmonar.

"Tem risada e alegria, mas também tem bastante choro. Estou fazendo tudo o que posso, paizinho. Tudo vai ficar bem, eu prometo", escreveu Isabella, nos stories do Instagram, nesta quinta-feira (30).

Ela ainda registrou o momento em que Mingau mexe o polegar durante exercício. "Aqui toda vitória é muito comemorada", disse afirmou.

Veja também

Relembre o caso

Mingau teve o carro alvejado em setembro deste ano enquanto passava pelo bairro Ilha das Cobras, em Paraty, no Rio de Janeiro. As investigações da polícia apontam que o crime tenha sido cometido por traficantes que comandam a região.

O carro do músico era de grande porte, cor escura e tinha película nos vidros, o que dificultava a identificação do motorista.

O suspeito de atirar em Mingau, Pablo William da Silva Mostarda, de 28 anos, foi preso em outubro, em Taubaté (SP).