Que horas começa 'Cheias de Charme'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (25)

A novela 'Cheias de Charme' desta terça-feira (25) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Penha paga a dívida de Sandro e Ivone a repreende.

Resumo completo de 'Cheias de Charme' desta terça-feira

Penha paga a dívida de Sandro e Ivone a repreende. Valda flagra Máslova tentando furtar um doce de Ariela. Isadora se irrita ao ver Conrado assistindo à entrevista de Cida na TV. Dinha se insinua para Inácio. Penha pensa em colocar Sandro na Justiça. Samuel destrata Alana no colégio, mas ela faz sucesso com os alunos por ser irmã de Penha. Cida e Elano namoram pelo computador. O ônibus de Fabian é atacado.

Heraldo percebe o entrosamento entre Inácio e Dinha. Sandro tenta animar Patrick e Penha fica dividida. Tom tem uma solução para o problema que Fabian está enfrentando com a mídia. Penha avisa a Sandro que não vai mais ajudá-lo. Sarmento perde sua licença para advogar. Fabian chega com Simone para morar na mansão de Chayene. Sarmento pede para conversar com Valda.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:45, na Rede Globo.