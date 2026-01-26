Diário do Nordeste
Harry Styles em São Paulo: venda de ingressos começa nesta segunda (26)

Cantor fará dois shows na Cidade em julho.

Escrito por
Redação
Zoeira
Imagem mostra cantor Harry Styles em uma cozinha, provando algo de uma concha grande com uma expressão divertida, usando um suéter amarelo e gravata vermelha.
Legenda: Os shows de Harry Styles no Brasil fazem parte da turnê “Together, Together”.
Foto: Divulgação.

Os fãs brasileiros de Harry Styles já podem se preparar: a venda de ingressos para os shows em São Paulo começou nesta segunda-feira (26). O cantor britânico se apresenta nos dias 17 e 18 de julho, no Estádio do Morumbis, com participação especial da banda Fcukers.

Os valores dos ingressos variam entre R$ 265 e R$ 1.410, dependendo do setor e do tipo de entrada. A comercialização será feita exclusivamente pela Ticketmaster, com etapas de pré-venda para clientes Santander antes da abertura ao público geral.

As apresentações fazem parte da turnê “Together, Together”, que divulga o álbum “Kiss All The Time. Disco, Ocasionally”, com lançamento previsto para 6 de março. Anunciado no último dia 15, o disco marca o primeiro trabalho inédito de Harry desde “Harry’s House”, de 2022.

Pré-venda e venda geral

A pré-venda começou nesta segunda para clientes Santander Private e Select. Na terça-feira (27), será a vez dos demais clientes Santander. Já a venda geral acontece na quarta-feira (28), aberta a todo o público, nos mesmos horários.

Valores dos ingressos

Os preços variam conforme o setor:

  • Arquibancada: R$ 530 (R$ 265 meia)
  • Pista: R$ 700 (R$ 350 meia)
  • Cadeira Superior: R$ 800 (R$ 400 meia)
  • Cadeira Inferior: R$ 880 (R$ 440 meia)
  • Pit Circle, Pit Disco, Pit Kiss e Pit Square: R$ 1.410 (R$ 705 meia)

As compras online têm taxa de serviço de 20%, além de taxa administrativa de R$ 21,74.

Formas de pagamento

Pelo site, clientes Santander podem parcelar em até 5 vezes sem juros, enquanto os demais clientes têm opção de até 3 vezes sem juros, além de Pix. Na bilheteria oficial, também são aceitos cartões de débito e dinheiro.

Em carreira solo, Harry Styles já passou pelo Brasil em duas turnês, somando sete apresentações, a última em dezembro de 2022. A nova turnê internacional conta com mais de 50 shows confirmados em cidades como Londres, Amsterdã e Sydney, entre maio e dezembro deste ano.

