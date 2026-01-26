Harry Styles em São Paulo: venda de ingressos começa nesta segunda (26)

Os fãs brasileiros de Harry Styles já podem se preparar: a venda de ingressos para os shows em São Paulo começou nesta segunda-feira (26). O cantor britânico se apresenta nos dias 17 e 18 de julho, no Estádio do Morumbis, com participação especial da banda Fcukers.

Os valores dos ingressos variam entre R$ 265 e R$ 1.410, dependendo do setor e do tipo de entrada. A comercialização será feita exclusivamente pela Ticketmaster, com etapas de pré-venda para clientes Santander antes da abertura ao público geral.

As apresentações fazem parte da turnê “Together, Together”, que divulga o álbum “Kiss All The Time. Disco, Ocasionally”, com lançamento previsto para 6 de março. Anunciado no último dia 15, o disco marca o primeiro trabalho inédito de Harry desde “Harry’s House”, de 2022.

Pré-venda e venda geral

A pré-venda começou nesta segunda para clientes Santander Private e Select. Na terça-feira (27), será a vez dos demais clientes Santander. Já a venda geral acontece na quarta-feira (28), aberta a todo o público, nos mesmos horários.

Valores dos ingressos

Os preços variam conforme o setor:

Arquibancada: R$ 530 (R$ 265 meia)

Pista: R$ 700 (R$ 350 meia)

Cadeira Superior: R$ 800 (R$ 400 meia)

Cadeira Inferior: R$ 880 (R$ 440 meia)

Pit Circle, Pit Disco, Pit Kiss e Pit Square: R$ 1.410 (R$ 705 meia)

As compras online têm taxa de serviço de 20%, além de taxa administrativa de R$ 21,74.

Formas de pagamento

Pelo site, clientes Santander podem parcelar em até 5 vezes sem juros, enquanto os demais clientes têm opção de até 3 vezes sem juros, além de Pix. Na bilheteria oficial, também são aceitos cartões de débito e dinheiro.

Em carreira solo, Harry Styles já passou pelo Brasil em duas turnês, somando sete apresentações, a última em dezembro de 2022. A nova turnê internacional conta com mais de 50 shows confirmados em cidades como Londres, Amsterdã e Sydney, entre maio e dezembro deste ano.