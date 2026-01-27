Diário do Nordeste
CAPTEI: Bianca, Davi e Lívia Roma celebram 15 anos

Os trigêmeos de Shirley e César Roma fazem festa que uniu emoção, fé e sofisticação

Jeritza Gurgel jeritza.gurgel@svm.com.br
Jeritza Gurgel
Legenda: Lívia, Davi e Bianca Roma
Foto: LC Moreira

Na sexta-feira à noite, dia 23, o La Maison reuniu amigos e familiares para comemorar os 15 anos dos trigêmeos Bianca, Davi e Lívia, filhos de Shirley e César Roma.

Legenda: Cesinha, Lívia, Davi, Bianca, Artur e Shirley Roma
Foto: LC Moreira

Uma noite para guardar no álbum e na memória afetiva.

Legenda: Cerimonial
Foto: LC Moreira

Milagres da fé, do amor e da perseverança, os três desafiaram o destino desde o segundo mês de gestação, nasceram prematuros de 28 semanas e venceram três meses de UTI com bravura de gente grande.

Legenda: Lívia, Davi e Bianca Roma
Foto: LC Moreira

Hoje, saudáveis, cheios de vida e energia de sobra, protagonizam sua própria história.

Legenda: Brinde
Foto: LC Moreira

O tema circo, repetido em referência ao primeiro aniversário, simbolizou alegria, superação e a arte de viver no picadeiro da vida.

Legenda: Bianca, Davi e Lívia Roma com os Artista do Circo
Foto: LC Moreira

O cerimonial foi assinado pela Liven Eventos, com animação de DJ Alex Rodger e Banda Tu e Eu.

Legenda: Cerimonial Liven Eventos
Foto: LC Moreira

Legenda: DJ Alex Rodger
Foto: LC Moreira

Legenda: Tu & Eu
Foto: LC Moreira

Uma noite cheia de significado e celebração.

Legenda: Parabéns
Foto: LC Moreira

Veja as fotos de LC Moreira:

Legenda: Shirley e Cesinha Roma
Foto: LC Moreira

Legenda: César e Céu Roma
Foto: LC Moreira

Legenda: Rodrigo, Juliana, Lia, Rodrigo e Ana Júlia Roma
Foto: LC Moreira

Legenda: Jorginho Lopes, Carla, Leo e Gustavo Roma e Letícia Lessa
Foto: LC Moreira

Legenda: Cesinha, Carla, César, Céu e Rodrigo Roma
Foto: LC Moreira

Legenda: Alba Carneiro, Lívia, Davi e Bianca Roma e Flávio Vieira
Foto: LC Moreira

Legenda: Abelardo Cerqueira, Lívia Roma, Elizângela Amaral e Bianca Roma
Foto: LC Moreira

Legenda: Victor e Tarcísia Fernandes, Shirley e Cesinha Roma
Foto: LC Moreira

Legenda: Valdir e Samile Fernandes
Foto: LC Moreira

Legenda: Shirley Roma, Thais e Helder Moreno
Foto: LC Moreira

Legenda: Shirley Roma, Alba Carneiro, Céu e Carla Roma e Ana Carolina Carneiro
Foto: LC Moreira

Legenda: Silvana Alencar e Álamo Souza
Foto: LC Moreira

Legenda: Shirley Roma com Amigas
Foto: LC Moreira

Legenda: Shirley e Cesinha Roma com Rita Gutierrez
Foto: LC Moreira

Legenda: Shirley e Cesinha Roma com Júlia Fábio e Mirela Sousa
Foto: LC Moreira

Legenda: Rosa Lima, Shirley e Cesinha Roma
Foto: LC Moreira

Legenda: Sara, Alexandre, Letícia e Luiza Leitão
Foto: LC Moreira

Legenda: Rômulo e Cristina Carneiro, Shirley e Cesinha Roma
Foto: LC Moreira

Legenda: Rodrigo, Carla e Cesinha Roma
Foto: LC Moreira

Legenda: Rayanne e Jackson Girão
Foto: LC Moreira

Legenda: Micheline Chaves, Eduardo e Michele Albuquerque
Foto: LC Moreira

Legenda: Nara Carneiro e Rafael Teixeira
Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Ângelo e Sheila Gardilo
Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo e Amanda Lourenço, Shirley e Cesinha Roma
Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Ribeiro, Lucas Jucá e Arthur Martins
Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Júlia Roma, Ana Carolina Carneiro, Shirley Roma, Micheline Chaves e Michele Albuquerque
Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Luiza Veras, Eveline Mourão e Luana Mariane
Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Maria e Auricélio Parente
Foto: LC Moreira

Legenda: Artur Roma com Amigos
Foto: LC Moreira

Legenda: Leo e Sheslyda Farias
Foto: LC Moreira

Legenda: Cesinha e Shirley Roma, Juliana, Custódio e Glorinha de Azevedo
Foto: LC Moreira

Legenda: Matheus Guerreiro, André Moraes, Tatiana e Lucca Guerreira
Foto: LC Moreira

Legenda: Meyssa Santana, Shirley Roma e Melyssa Santana
Foto: LC Moreira

Legenda: Glauco e Patrícia Holanda
Foto: LC Moreira

Legenda: Danielle Rangel, Wanduyl Braga e Christiane Tebet
Foto: LC Moreira

Legenda: Letícia Lessa e Lívia Roma
Foto: LC Moreira

Legenda: Letícia Ribeiro, Maria Júlia Gurgel, Ana Luiza Frota, Gabriela Almeida e Liz Parente
Foto: LC Moreira

Legenda: Júlia Vieira e Arthur Martins
Foto: LC Moreira

Legenda: Bianca Roma com Amigas
Foto: LC Moreira

Legenda: Bianca Roma, Letícia Lessa e Lívia Roma
Foto: LC Moreira

Legenda: Cesinha e Shirley Roma, Ana Alice, Ricardo e Bernardo Zarto
Foto: LC Moreira

Legenda: Cosma Ferreira, Shirley Roma e Zenaide da Cruz
Foto: LC Moreira

Legenda: Cesinha e Shirley Roma, Karen e Matheus Avelino, Paulo Castelo Branco e Gabriel Avelino
Foto: LC Moreira

Legenda: Isabela Maia, Melyssa Santana, Ana Júlia Roma, Luiza Gripp e Samile Fernandes
Foto: LC Moreira

Legenda: Cesinha e Shirley Roma, Andréa Brasil e Henrique Guerra
Foto: LC Moreira

Legenda: Cesinha e Shirley Roma, Jana e Igor Figueiredo
Foto: LC Moreira

Legenda: Cesinha e Shirley Roma, Micheline Chaves e Eduardo Albuquerque
Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando, Carol e Cauê Braga
Foto: LC Moreira

Legenda: Gabriel Maciel, Melissa e Bella Cysne, Shirley e Cesinha Roma
Foto: LC Moreira

Legenda: Márcio Plastina, Ana Carolina Carneiro, Shirley e Cesinha Roma
Foto: LC Moreira

Legenda: Marina Carvalho, Maria Eduarda e Josiele Barbosa e Eduardo Bezerra
Foto: LC Moreira

Legenda: Cesinha e Shirley Roma, Renata e Alberto Martins
Foto: LC Moreira

Legenda: Darlene Soares, Shirley Roma e Mônica Mendes
Foto: LC Moreira

Legenda: Cesinha e Shirley Roma, Samantha e Fernando Marques
Foto: LC Moreira

Legenda: Christiane Tebet, Juliana Roma, Auzira Rebouças, Germana Frota e Thais Moreno
Foto: LC Moreira

 

 

 