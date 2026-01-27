CAPTEI: Bianca, Davi e Lívia Roma celebram 15 anos

Na sexta-feira à noite, dia 23, o La Maison reuniu amigos e familiares para comemorar os 15 anos dos trigêmeos Bianca, Davi e Lívia, filhos de Shirley e César Roma.
Uma noite para guardar no álbum e na memória afetiva.
Milagres da fé, do amor e da perseverança, os três desafiaram o destino desde o segundo mês de gestação, nasceram prematuros de 28 semanas e venceram três meses de UTI com bravura de gente grande.
Hoje, saudáveis, cheios de vida e energia de sobra, protagonizam sua própria história.
O tema circo, repetido em referência ao primeiro aniversário, simbolizou alegria, superação e a arte de viver no picadeiro da vida.
O cerimonial foi assinado pela Liven Eventos, com animação de DJ Alex Rodger e Banda Tu e Eu.
Uma noite cheia de significado e celebração.
Veja as fotos de LC Moreira: