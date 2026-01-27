CAPTEI: Bianca, Davi e Lívia Roma celebram 15 anos

Na sexta-feira à noite, dia 23, o La Maison reuniu amigos e familiares para comemorar os 15 anos dos trigêmeos Bianca, Davi e Lívia, filhos de Shirley e César Roma.

Legenda: Cesinha, Lívia, Davi, Bianca, Artur e Shirley Roma Foto: LC Moreira

Uma noite para guardar no álbum e na memória afetiva.

Legenda: Cerimonial Foto: LC Moreira

Milagres da fé, do amor e da perseverança, os três desafiaram o destino desde o segundo mês de gestação, nasceram prematuros de 28 semanas e venceram três meses de UTI com bravura de gente grande.

Legenda: Lívia, Davi e Bianca Roma Foto: LC Moreira

Hoje, saudáveis, cheios de vida e energia de sobra, protagonizam sua própria história.

Legenda: Brinde Foto: LC Moreira

O tema circo, repetido em referência ao primeiro aniversário, simbolizou alegria, superação e a arte de viver no picadeiro da vida.

Legenda: Bianca, Davi e Lívia Roma com os Artista do Circo Foto: LC Moreira

O cerimonial foi assinado pela Liven Eventos, com animação de DJ Alex Rodger e Banda Tu e Eu.

Legenda: Cerimonial Liven Eventos Foto: LC Moreira

Legenda: DJ Alex Rodger Foto: LC Moreira

Legenda: Tu & Eu Foto: LC Moreira

Uma noite cheia de significado e celebração.

Legenda: Parabéns Foto: LC Moreira

Veja as fotos de LC Moreira:

Legenda: Shirley e Cesinha Roma Foto: LC Moreira

