Túlio Gadêlha é internado no México durante viagem com Fátima Bernardes

As férias de Túlio Gadêlha ao lado de Fátima Bernardes, no México, sofreram um imprevisto. O deputado precisou ser hospitalizado durante a viagem, o que levou o casal a alterar os planos e adiar o retorno ao Brasil.

A informação foi compartilhada pelo próprio Túlio nas redes sociais. Em uma publicação, ele explicou que foi diagnosticado com um rotavírus, condição que exigiu internação e acompanhamento médico. Por conta do problema de saúde, ele explicou que compromissos profissionais também precisaram ser suspensos temporariamente.

“Já deveríamos estar no Brasil, mas ainda estamos no México. A mudança de rota se deu por conta de um tal rotavírus. Esse danado me pegou de jeito. Mas já estamos tratando de resolver esse problema. Por enquanto precisarei suspender as agendas previstas para hoje, amanhã e terça. Em breve estaremos de volta à ativa”, escreveu.

Nos comentários da publicação, seguidores e admiradores enviaram mensagens de apoio e desejaram uma rápida recuperação. “Melhoras, Túlio”, comentou uma internauta. "Melhoras, Túlio", desejou ainda Bia Bonemer, enteada do político.

O rotavírus é altamente contagioso e está entre as principais causas de gastroenterite grave, especialmente associada a sintomas como febre, vômitos e diarreia.

Túlio e Fátima estão juntos desde 2017 e sempre dividem com os seguidores fotos das viagens que fazem ao redor do mundo. O casal está no México desde o dia 13 de janeiro, aproveitando um período de descanso antes do imprevisto. Eles vinham compartilhando momentos da viagem com os seguidores nas redes sociais.