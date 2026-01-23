Relembre o dia em que Wagner Moura apareceu no BBB

Muito antes de viver o Capitão Nascimento em “Tropa de Elite” e décadas antes de ser indicado ao Oscar por “O Agente Secreto”, Wagner Moura teve uma passagem curiosa pelo Big Brother Brasil (BBB).

Há 21 anos, o ator baiano “participou” do reality ao gravar um vídeo exibido durante a final do BBB 5, vencido por Jean Wyllys.

Na época, Wagner foi convidado a aparecer no programa por ter sido colega de faculdade de Jean, também baiano. A participação aconteceu no quadro “Lavagem de roupa suja”, exibido ao vivo no domingo seguinte à decisão do reality e que reunia todos os ex-participantes da edição.

No vídeo, o ator questionou a decisão do amigo de entrar em um programa popular, considerando sua trajetória acadêmica e intelectual. A cena ganhou novo destaque com a indicação de Wagner Moura ao Oscar de Melhor Ator.

“Eu lembro de você sempre muito interessado em novela, cultura de massa, entretenimento, mas sempre achei que fosse uma coisa. Eu tomei um susto quando você entrou no Big Brother. Nunca achei que você fosse participar mesmo ativamente de um programa popular, já que você vem de um ambiente acadêmico. Eu queria saber em que momento da sua vida, lá em Salvador, caiu essa ficha de participar, porque eu tenho certeza que o prêmio não era seu objetivo principal”, disse o ator.

Antes de responder, Jean Wyllys afirmou ter ficado honrado com a participação do amigo e confirmou a percepção levantada por Wagner. “De fato, o prêmio não era o mais importante quando eu me inscrevi. Me inscrevi primeiro pela experiência de alguém que sai de uma posição de telespectador crítico de cultura de massa, de novela, para alguém que participa diretamente. Foi também uma inquietação pessoal. Minha vida estava um marasmo”, explicou o vencedor do BBB 5.