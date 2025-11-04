Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Recém-separado de Iza, Yuri Lima anuncia volta ao futebol

Ex-jogador do Mirassol foi apresentado pelo Primavera SAF.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Yuri Lima é ex-namorado da cantora Iza.
Legenda: Yuri Lima é ex-namorado da cantora Iza.
Foto: Reprodução/Instagram.

Yuri Lima anunciou nesta terça-feira (4) seu retorno aos gramados, pouco mais de um ano após ter se aposentado do futebol. O jogador, que deixou o Mirassol em agosto de 2024, foi apresentado pelo Primavera SAF, equipe que disputará a Série A1 do Campeonato Paulista em 2026.

Em sua chegada ao novo clube, o atleta compartilhou o entusiasmo pela nova fase. “As expectativas são as melhores possíveis. O futebol sempre foi a minha vida. A gente respira futebol dentro de casa. Meu pai é um apaixonado, se tiver joguinho de botão, ele vai estar assistindo”, afirmou.

Yuri destacou ainda o apoio familiar e o sentimento de gratidão pela nova chance. “Isso passou para mim e para meus irmãos. Estou muito feliz, e grato pela oportunidade que o Primavera está me dando, e espero fazer o melhor possível para retribuir essa confiança”, disse.

Veja também

teaser image
Zoeira

Morre Norma Braga, irmã do cantor Roberto Carlos

teaser image
Zoeira

Série 'Tremembé' recria entrevista de Suzane von Richthofen para Gugu

O jogador, de 31 anos, havia decidido se afastar dos campos em maio deste ano para se dedicar mais à família. Na época, ele ainda mantinha relacionamento com a cantora Iza, com quem tem uma filha, Nala, de 1 ano. O casal se separou em outubro.

Em entrevista recente à ESPN, Yuri se emocionou ao relembrar a decisão de pausar a carreira. “Naquela época, minha filha estava para nascer e eu preferi dar essa encerrada na minha carreira para realmente focar nelas e cuidar da minha família, que para mim, indiscutivelmente, é a coisa mais importante na vida de qualquer pessoa”, contou.

 

A imagem mostra uma cena do filme Wicked II com um grupo de jovens vestidos com uniformes azuis. No centro, está Ariana Grande de vestido vestido rosa claro.
Zoeira

Não vem mais: Ariana Grande cancela vinda ao Brasil

Avião da artista teve um problema técnico que impediu o embarque.

Redação
Há 3 minutos
Yuri Lima é ex-namorado da cantora Iza.
Zoeira

Recém-separado de Iza, Yuri Lima anuncia volta ao futebol

Ex-jogador do Mirassol foi apresentado pelo Primavera SAF.

Redação
Há 24 minutos
Norma Braga ao lado do cantor Roberto Carlos.
Zoeira

Morre Norma Braga, irmã do cantor Roberto Carlos

Norma estava internada há três semanas e faleceu nesta terça (4), aos 90 anos.

Redação
Há 50 minutos
Augusto publicou uma foto de Milton e Lô, além de mensagens trocadas com o músico, a quem chamava carinhosamente de tio
Zoeira

Após morte de Lô Borges, filho de Milton Nascimento relembra noite especial

Augusto Nascimento emocionou fãs ao mostrar registros e mensagens trocadas com o músico mineiro.

Redação
04 de Novembro de 2025
Série 'Tremembé' recria entrevista de Suzane von Richthofen para Gugu
Zoeira

Série 'Tremembé' recria entrevista de Suzane von Richthofen para Gugu

A atriz Marina Ruy Barbosa, que interpreta Suzane, tem recebido elogios pelo trabalho.

Gabriel Bezerra*
04 de Novembro de 2025
foto de César Tralli e Renata Vasconcellos descontraídos no cenário do Jornal Nacional.
Zoeira

Antes de estreia no JN, Cesar Tralli mostra presente de Renata Vasconcellos

Como gesto de boas-vindas ao novo companheiro de bancada, a jornalista preparou um momento especial.

Redação
03 de Novembro de 2025
foto de cena da série Tremembé mostra o personagem Gil Rugai.
Zoeira

Quem é Gil Rugai, criminoso que aparece na série 'Tremembé'

Homem já se tornou alvo de investigação dias após o crime.

Redação
03 de Novembro de 2025
Diane Ladd em cena do filme Joy - O Nome do Sucesso.
Zoeira

Morre Diane Ladd, atriz três vezes indicada ao Oscar e mãe de Laura Dern

A morte da atriz aos 89 anos foi confirmada pela filha dela.

Redação
03 de Novembro de 2025
Maria Gladys e fã em selfie. Gladys é uma mulher idosa, branca, de cabelos grisalhos. A fã é mais nova, também de cabelo grisalho, e usa óculos de grau.
Zoeira

Meses após desaparecimento, atriz Maria Gladys é vista no RJ

A artista foi dada como desaparecida pela família em abril deste ano, mas depois reapareceu e disse que estava em situação financeira difícil.

Redação
03 de Novembro de 2025
Imagem da série The Boys para matéria sobre elenco de séries que estarão presentes na CCPX em dezembro de 2025.
Zoeira

CCXP 2025 conta com elenco de 'The Boys' no Brasil

Atores da série 'Fallout' também estarão em São Paulo em dezembro.

Beatriz Rabelo
03 de Novembro de 2025
Imagem mostra apresentação da banda de rock AC/DC, com foco no vocalista, durante apresentação em Amsterdã, na Holanda, durante tour Power Up.
Zoeira

Banda AC/DC anuncia show único no Brasil em 2026

A última vez que o grupo se apresentou em solo nacional foi há 15 anos.

Redação
03 de Novembro de 2025
O pai Mateus Cidrão está segurando um bebê, seu filho Saulo
Zoeira

De Luciano Huck a Sidney Magal: Cearense viraliza dando nomes inusitados ao filho

Humorista Mateus Cidrão dá nomes de famosos ao filho, em conversas informais, e arranca risada de seguidores. Um dos vídeos tem mais de 3 milhões de visualizações.

Gabriel Bezerra*
03 de Novembro de 2025
Marcela durante entrevista ao programa Domingo Espetacular. ela negou ter sido agredida por dado dolabella.
Zoeira

Namorada volta a negar agressão de Dado Dolabella: 'Não tocou em mim'

Marcela Tomaszewski afirmou que briga com o ator foi apenas uma discussão e negou qualquer tipo de violência.

Redação
03 de Novembro de 2025
Foto de Luciano Huck anunciando o Príncipe William em seu programa.
Zoeira

Príncipe William é anunciado como atração do Domingão do Huck no próximo domingo (9)

Herdeiro do trono do Reino Unido estará no Brasil nesta semana, em agendas ligadas ao clima.

Redação
02 de Novembro de 2025
Foto mostra dois homens, filho e pai, em um estúdio de fotos de formatura com a parede preta ao fundo. Matheus, o filho, veste um colete laranja com a frase
Zoeira

Cearense que vendeu adesivos para pagar faculdade do filho perde prêmio do The Wall

Dupla natural de Santa Quitéria participou do quadro para conseguir dinheiro e montar um consultório odontológico.

Redação
02 de Novembro de 2025
Foto de Angelica, Ana Botafogo e Carlinhos de Jesus no juri da Dança dos Famosos.
Zoeira

Quem foi eliminado da Dança dos Famosos neste domingo (02/11)?

Ritmo da semana foi o sertanejo, ao som de Marília Mendonça.

Redação
02 de Novembro de 2025
Foto de Sandrão, Suzane e Eliza, personagens na série ficcional Tremembé.
Zoeira

Conheça o triângulo amoroso real entre Suzane, Elize e Sandrão exibido em 'Tremembé'

Série que estreou na última sexta-feira (31) é inspirada nos detentos que ocupam o chamado “presídio dos famosos”.

Redação
02 de Novembro de 2025
Imagem de apresentadoras do Fantástico para matéria sobre panorama completo de megaoperação do RJ será revelado no Fantástico.
Zoeira

Panorama completo de megaoperação no RJ será revelado no Fantástico

Reportagem especial de Carlos de Lannoy mostra funcionamento de fábricas clandestinas de armamentos.

Redação
02 de Novembro de 2025
A apresentadora Patrícia Abravanel
Zoeira

Que horas começa o Show do Milhão neste domingo (02/11)?

O programa é apresentado por Patrícia Abravanel.

Redação
02 de Novembro de 2025
César Tralli de terno preto e gravata azul-escuro, apresentando o Jornal Hoje.
Zoeira

Conheça 7 coberturas marcantes da carreira de César Tralli

Jornalista assume a bancada do Jornal Nacional na segunda-feira (3).

Redação
02 de Novembro de 2025