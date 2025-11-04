Recém-separado de Iza, Yuri Lima anuncia volta ao futebol

Yuri Lima anunciou nesta terça-feira (4) seu retorno aos gramados, pouco mais de um ano após ter se aposentado do futebol. O jogador, que deixou o Mirassol em agosto de 2024, foi apresentado pelo Primavera SAF, equipe que disputará a Série A1 do Campeonato Paulista em 2026.

Em sua chegada ao novo clube, o atleta compartilhou o entusiasmo pela nova fase. “As expectativas são as melhores possíveis. O futebol sempre foi a minha vida. A gente respira futebol dentro de casa. Meu pai é um apaixonado, se tiver joguinho de botão, ele vai estar assistindo”, afirmou.

Yuri destacou ainda o apoio familiar e o sentimento de gratidão pela nova chance. “Isso passou para mim e para meus irmãos. Estou muito feliz, e grato pela oportunidade que o Primavera está me dando, e espero fazer o melhor possível para retribuir essa confiança”, disse.

O jogador, de 31 anos, havia decidido se afastar dos campos em maio deste ano para se dedicar mais à família. Na época, ele ainda mantinha relacionamento com a cantora Iza, com quem tem uma filha, Nala, de 1 ano. O casal se separou em outubro.

Em entrevista recente à ESPN, Yuri se emocionou ao relembrar a decisão de pausar a carreira. “Naquela época, minha filha estava para nascer e eu preferi dar essa encerrada na minha carreira para realmente focar nelas e cuidar da minha família, que para mim, indiscutivelmente, é a coisa mais importante na vida de qualquer pessoa”, contou.