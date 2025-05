Quem morre em 'The Last of Us'? Saiba como foi o final da segunda temporada

A segunda temporada de "The Last of Us" terminou nesse domingo (25) com a exibição do episódio "Convergência". Dentre as surpresas presentes no capítulo, está uma morte chocante para a protagonista Ellie Williams, interpretada pela atriz Bella Ramsey, e pistas do futuro da série.

O que acontece no final da 2ª temporada? (Contém spoilers)

Ellie vai atrás de Abby no aquário

Após descobrir que Abby (Kaityn Dever) poderia estar no aquário de Seatle, Ellie se separa de Jesse (Young Mazino) para dar continuidade a sua vingança pela morte de Joel (Pedro Pascal). Ela toma um barco a motor e segue pelo oceano em direção à estrutura sob uma roda gigante.

No meio da travessia, uma onda de grande porte a faz desviar o caminho para uma ilha remota, onde Ellie é capturada por um grupo de Serafitas. Ela é feita refém e quase morre enforcada. Porém, os inimigos deixam ela ir ao perceber que a vila deles está sob ataque.

Ellie escapa dos Serafitas, recupera o barco e segue rumo ao aquário. Chegando ao local, ela encontra Owen e Mel, duas das pessoas que estavam com Abby quando ela assassinou o Joel.

Legenda: Na série, os dois personagens são vividos por Ariela Barer e Spencer Lord

Os três entram em confronto: Ellie quer saber onde Abby está e força os outros dois a indicarem a localização no mapa. Owen, na tentativa de escapar, tenta alcançar uma arma, mas é morto atingido por um disparo no pescoço. A bala, porém, também acerta Mel, que cai sem forças.

Neste momento, Ellie percebe que Mel, assim como Dina, está grávida, e é incumbida da tarefa de salvar o bebê. Sem acreditar no que aconteceu, ela não prossegue com a ação de retirar a criança da barriga de Mel, deixando a cena como está.

Desfecho no teatro

Legenda: Essa é a terceira vez que a personagem aparece na temporada Foto: Divulgação

Ainda abalada com o que acabou de fazer, Ellie é resgatada por Tommy (Diego Luna) e Jesse. O trio retorna ao teatro onde Dina está se recuperando e conversa brevemente sobre os acontecimentos recentes, no palco principal.

Tommy deixa os dois sozinhos para Jesse e Ellie acertarem suas diferenças. Mas o momento acaba quando a dupla escuta tiros vindos do hall principal. Eles correm para saber o que aconteceu, mas, ao abrirem a porta, Jesse cai no chão, com um tiro no rosto disparado por Abby, que encontrou o grupo.

Com medo, Ellie se revela para a inimiga e diz ser a responsável por tudo aquilo. A jovem pede a Abby que deixe os outros irem. A cena termina com Abby direcionando a arma para a protagonista, afirmando: "Eu te deixei viver, e você desperdiçou". Um som de tiro é ouvido e tudo escurece.

Final aberto

Apesar de ainda não estar confirmada, a terceira temporada deve seguir os mesmos passos do jogo, que separa um momento da história para que o público acompanhe a jornada de Abby. Isso é refletido neste episódio, que termina com a personagem encarando a base de operações W.L.F.